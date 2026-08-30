Alessandro Di Battista da Cuba: “Farò di tutto per tornare presto” dopo il malore

Alessandro Di Battista si è sentito male a Cuba, proprio mentre era lì per un reportage. Il malore è arrivato all’improvviso, lasciando tutti con il fiato sospeso. I suoi messaggi brevi, postati sui social, tradiscono la voglia di tornare in Italia il prima possibile. Nel Movimento 5 Stelle, la sua assenza pesa: Ilaria Loquenzi, sua collega, ha fatto sapere che “qua tutti sentono la tua mancanza”. Ricoverato a Santa Clara, Di Battista è stato trasferito d’urgenza a L’Avana. Ora il governo si sta muovendo per organizzare il rimpatrio sanitario. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, in attesa di notizie più rassicuranti.

Il malore improvviso e i primi soccorsi a Santa Clara

Tutto è iniziato con giorni di forti mal di testa che hanno tormentato Di Battista, fino al crollo improvviso di venerdì scorso. Soccorso d’urgenza a Santa Clara, l’ex deputato è stato ricoverato in ospedale per un primo intervento. Le fonti mediche riferiscono che i dottori hanno riscontrato condizioni che richiedevano un monitoraggio stretto, soprattutto per il rischio di perdita di coscienza. In questi giorni, l’équipe medica ha lavorato con attenzione, tenendo aggiornati i familiari e il Movimento 5 Stelle. La fase più critica è alle spalle: ieri sera Di Battista ha ripreso conoscenza e ha potuto parlare con il personale sanitario. Questo miglioramento ha permesso di organizzare un trasferimento verso un ospedale più attrezzato a L’Avana.

Trasferimento a L’Avana per cure più avanzate

Il passaggio da Santa Clara a L’Avana è una tappa importante nella gestione del suo stato di salute. La capitale cubana, distante circa 300 chilometri, dispone di strutture più moderne, essenziali per approfondire gli esami e somministrare terapie specifiche. I medici hanno dato il via libera dopo aver valutato con attenzione i rischi legati al viaggio. Si tratta di una scelta necessaria per garantire a Di Battista le migliori cure possibili. Nel frattempo, Ilaria Loquenzi e lo staff del Movimento hanno mantenuto alta l’attenzione pubblica, sottolineando l’impegno di tutti per assicurare assistenza tempestiva. Il reporter ha anche lanciato segnali di speranza e determinazione, confermando la sua volontà di superare questa prova.

Il rientro in Italia: il governo pronto a intervenire con un aereo sanitario

Sul fronte del ritorno in Italia, il governo è pronto a intervenire con un aereo sanitario, già disponibile per il trasferimento, ma solo se le condizioni di Di Battista lo permetteranno. Prima di tutto, i medici dovranno accertarsi che il paziente sia abbastanza stabile da affrontare il viaggio senza rischi. Ogni decisione sarà presa con la massima cautela per evitare complicazioni durante il volo. Fonti governative confermano la piena disponibilità a mettere in campo tutte le risorse necessarie, rispettando però la priorità delle condizioni mediche. Accanto a Di Battista, resta fondamentale il supporto della famiglia mentre si seguono con attenzione i pareri degli specialisti cubani e i progressi nella sua guarigione. Il rientro sanitario è una sfida complessa, che verrà valutata con attenzione nelle prossime ore.