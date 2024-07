Cecilia Rodriguez nozze, Santiago è il paggetto e il dettaglio non sfugge: “Uguale a papà Stefano”

Santiago De Martino ha avuto un ruolo molto importante nel matrimonio di zia Cecilia, al suo arrivo hanno tutti notato una cosa.

Cecilia Rodriguez è legatissima al suo primo nipote Santiago De Martino, proprio per questo ha voluto dargli un incarico molto importante durante le sue nozze con Ignazio Moser. Il figlio di Stefano e Belen, infatti, era il paggetto e ha avuto il compito di portare le fedi all’altare. Al suo fianco c’era un altro bambino e la sorellina Luna Marì, e tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Il piccolo Santiago ha letteralmente spiazzato tutti, con charme ed eleganza è arrivato all’altare, porgendo ai suoi zii le fedi che aveva portato su un cuscino. Il web si è scatenato per il dettaglio che lo accomuna al famoso padre, Stefano De Martino.

Santiago De Martino al matrimonio di zia Cecilia, il dettaglio che ricorda il suo papà

Non avevamo mai visto Santiago De Martino vestito in maniera così elegante. Il figlio di Belen e Stefano al matrimonio di zia Cecilia era un vero paggetto, con tanto di papillon e gilet sotto la giacca, e fiorellino sul bavero. Impossibile non notare subito la grande somiglianza con il padre, Stefano.

La foto dell’arrivo di Santiago De Martino al matrimonio degli zii è diventata in poco tempo virale e in tanti hanno praticamente detto la stessa cosa: “É uguale a Stefano“. Il bambino, vestito super elegante, ha ricordato ancora di più lo show man partenopeo, la somiglianza è davvero impressionante. Intanto il gossip si è scatenato anche per un’altra ragione che riguarda l’ex marito di Belen Rodriguez.

Tra i tanti invitati vip era assente proprio Stefano De Martino, che è comunque molto amico di Ignazio Moser. A spiegare le ragioni per le quali il papà di Santiago non sarebbe stato invitato è stata Deianira Marzano. Seconda l’esperta di gossip lo show man non era presente perché non andrebbe molto d’accordo con Cecilia Rodriguez, dunque sarebbe stata la sposa a non volerlo.

Un’assenza che è stato impossibile non notare, in tanti si aspettavano di vederlo anche perché negli ultimi tempi Belen non gli sta più facendo la guerra. Ma a quanto pare la sposa potrebbe aver preferito non invitarlo e quindi, nonostante l’amicizia con Ignazio, De Martino non ha partecipato alle nozze.