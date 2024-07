Nuovo Bonus figli: arriva direttamente a casa e si somma ad Assegno Unico, ecco le cifre

Ottime notizie per le famiglie con figli perché sta per arrivare a casa un nuovo bonus e non si deve fare la richiesta con ISEE.

Aumentano i bonus stanziati da Governo, Regioni e Comuni, e tutti hanno lo scopo di aiutare in varie forme le famiglie con bambini e ragazzi.

L’Assegno Unico Universale è una delle ultime creazioni del Governo, e da quando è stato istituito ha semplificato l’erogazione dei benefit in essere raggruppandoli. Oltre a questo, però, che spetta a tutte le famiglie indipendentemente dal reddito, esistono altre forme di bonus, ed ecco l’ultima novità.

Nuovo Bonus figli, arriva direttamente a casa: ecco a chi spetta e a quanto ammonta

Diversamente da altri bonus, che devono essere richiesti dai diretti interessati che soddisfano i requisiti previsti, questo nuovo aiuto sarà recapitato a casa sotto forma di voucher. L’idea nasce nel Comune dell’Aquila, che ha informato la cittadinanza tramite il portale ufficiale. Il bonus figli di cui stiamo parlando si concretizza in un voucher libri del valore di 50 euro.

Tutti i ragazzi che entro quest’anno diventeranno maggiorenni riceveranno direttamente a casa una lettera con le istruzioni per ottenere il voucher. Il credito di 50 euro sarà spendibile in tutte le librerie dell’Aquila che hanno aderito all’iniziativa. Oltre alla lettera col voucher, ai ragazzi sarà inviato anche un messaggio personale da parte del Sindaco e un piccolo omaggio.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto perché la città de L’Aquila è in lizza per diventare “Capitale della Cultura 2026”. Sicuramente il voucher è simbolico nella sua piccola entità, ma i ragazzi che riceveranno i 50 euro da spendere in libreria avranno così un incentivo ad avvicinarsi al mondo della lettura.

Come sappiamo, negli ultimi anni i giovani hanno abbandonato progressivamente i libri cartacei e le letture in generale, a causa dell’utilizzo massiccio dei dispositivi digitali. Leggere però è da sempre un’attività che offre benefici immensi e dunque L’Aquila ha voluto ricordarlo a tutti i giovani con questa iniziativa.

In conclusione, tutti i maggiorenni, e tutti coloro che compiranno i 18 anni entro il 2024, riceveranno direttamente a casa la lettera di cui sopra, e non dovranno fare alcuna domanda. Poi non resta che andare in libreria e scegliere i titoli preferiti, concedendosi un momento di sano svago e di sicuro accrescimento personale.