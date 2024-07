Asmaa e Cristiano, colpo di scena dopo Uomini e Donne: sta accadendo in queste ore

Uomini e Donne scoop: Cristiano e Asmaa Fares fanno sul serio. L’annuncio ha entusiasmato i fan. Non stanno più nella pelle.

La grande squadra che lavora al fianco di Maria De Filippi ha già dato il via alle selezioni per il reclutamento dei nuovi volti del talk sui sentimenti. La passata edizione si è conclusa con uno share altissimo e, di certo Queen Mary intende replicare. Per questo, si vocifera che abbia intenzione di apportare delle innumerevoli modifiche al format, per dargli nuova linfa. Stando a quel che si apprende infatti, la padrona di casa del programma avrebbe pensato di eliminare la scissione tra il trono degli over e il trono classico.

Vorrebbe creare un unico parterre in cui persone aventi età compresa tra i 18 e i 70 anni potranno mettersi in gioco e cercare l’anima gemella. Inoltre nelle ultime ore è circolato un rumors secondo il quale Maria De Filippi potrebbe aver messo gli occhi su un ex allievo di Amici per far sì che intraprenda la sua avventura sul trono rosso. Si tratta al momento di mere congetture, di supposizioni prive di ufficialità, per cui è necessario attendere per sapere se sia davvero così o meno. Nel frattempo i telespettatori si stanno tenendo costantemente aggiornati con gli ex protagonisti della trasmissione, specie con coloro che hanno ascoltato il cuore e creato delle splendide coppie.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano danno un grande annuncio: sta accadendo in queste ore

In queste ore tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima stagione ci sono Asmaa e Cristiano. Si sono conosciuti proprio grazie alla trasmissione e, la loro relazione è decollata pian piano. Inizialmente infatti, entrambi hanno conosciuto altre persone, salvo poi scoprire che tra loro c’era un feeling particolare. Dopo una breve frequentazione hanno compreso di essere vicendevolmente innamorati e hanno lasciato il dating show. I fan continuano a seguirli sulle piattaforme digitali, dove postano foto e video che li ritraggono insieme.

La loro storia procede a gonfie vele e, proprio in queste ore hanno dato un annuncio importante ai fan. La coppia ha rilasciato un’intervista al Magazine Ufficiale di Uomini e Donne ed ha spiegato che vivono lontano e cercano di cogliere ogni occasione per poter trascorrere del tempo insieme. Poi hanno svelato che sognano di andare a vivere insieme entro il prossimo anno. “Speriamo entrambi che Cristiano venga trasferito in Emilia Romagna, cosicché dopo il lavoro possa tornare ogni giorno da me e mio figlio”, ha rivelato l’ex dama.