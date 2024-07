William furioso con Re Carlo: sgarro a Kate, la malattia non lo ferma

Frattura nella Famiglia Reale, lo “sgarro” di Re Carlo a Kate Middleton fa infuriare il Principe William: cosa sta accadendo a Londra.

Sono mesi davvero intensi questi per la Famiglia Reale britannica tra speranze e paure, ma soprattutto con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo il doppio annuncio choc della malattia dapprima di Re Carlo e poi di Kate Middleton.

Ma gli scontri, sempre importanti e numerosi, all’interno di casa Windsor non si sono mai fermati. Come non citare i Duchi Harry e Meghan, ancora una spina nel fianco dei Royals. Ma non solo. Proprio in queste ore, infatti, i tabloid londinesi hanno raccontato di un incredibile retroscena.

William furioso con Re Carlo: sgarro a Kate Middleton

Secondo quanto riportato da The List (e precedentemente 20 Minutos), William sarebbe furioso con suo padre Re Carlo. Il motivo? La recente decisione del Sovrano di sostituire, per le faccende reali, Kate Middleton con Beatrice di York. Quest’ultima è la figlia del Principe Andrea e dunque, dato lo scandalo che ha travolto il Principe e gli screzi tra i due fratelli, si tratta di una scelta ancor più spiazzante. Va detto che da anni Beatrice di York gode di stima sia a Buckingham Palace che tra i sudditi britannici.

Stando sempre alle indiscrezioni, ci sarebbe stato un serrato faccia a faccia tra Re Carlo e il Principe William: il Sovrano avrebbe spiegato la necessità di mantenere la continuità e l’efficienza nel lavoro dei Reali, senza però (a quanto pare) convincere il suo primogenito. Come ha spiegato l’esperto reale Tom Bower, da diversi anni tra il Principe William e il Principe Andrea ci sarebbe uno scontro durissimo.

Il giornalista britannico ha rivelato: “William da tempo serba rancore nei confronti di Andrea: suo zio è stato poco accogliente con Kate all’inizio della frequentazione e questo al Principe non è mai piaciuto. Per questo non riesce ad avere un buon rapporto con Andrea”. Alla base di questa “antipatia” del Principe Andrea l’assenza di un antenati nobiliari di Kate Middleton.

Beatrice di York è nata dal matrimonio tra il Principe Andrea e Sarah Ferguson ( i due divorziarono nel ’96) ed ha 36 anni. Laureata in Storia delle Idee, si è allontanata negli anni successivi agli studi dal “classico” percorso dei reali: ha lavorato come assistente alle vendite presso la grande catena di magazzini Selfridges e come impiegata presso l’Ufficio Stampa del Ministero degli Esteri (senza percepire stipendio). Nel 2020 è convolata a nozze con l’immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi e i due hanno una figlia, Sienna Elizabeth, nata due anni fa. Fino a poco tempo, i due vivevano a New York, dove Beatrice lavorava in una startup.