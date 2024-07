Uomini e Donne, Gemma si è fidanzata: lui lo conoscete tutti benissimo, la dama in love

Uomini e Donne scoop: Gemma finalmente ha trovato l’amore. Chi è il fortunato che le ha rubato il cuore.

L’estate di Gemma Galgani è iniziata col botto. Chi credeva che la dama del trono over fosse destinata a trascorrere un’estate in solitaria, deve ricredersi. Finalmente giungono buone nuove anche per lei, la celebre veterana del dating show infatti sembra essere sentimentalmente coinvolta in una relazione emozionante e passionale. Sul finire della passata stagione di Uomini e Donne, Gemma ha collezionato delusioni sentimentali e numerosi due di picche, ma a quanto pare, la situazione per lei è cambiata radicalmente.

Stando infatti a indiscrezioni recenti, la Galgani avrebbe finalmente trovato un uomo disposto a darle tutto ciò che desidera: affetto, amore, presenza e passione. I suoi fan sono al settimo cielo, speravano infatti che prima o poi arrivasse per lei un cavaliere disposto a starle accanto con gioia. Ma chi è il fortunato che ha fatto breccia nel suo cuore? Il cavaliere è giunto nello studio di Canale 5 nella passata stagione e l’ha corteggiata. La loro frequentazione è durata poco, c’erano tutti i presupposti per la nascita di una bella storia, ma inaspettatamente hanno deciso di interrompere la relazione.

Uomini e Donne, Gemma si è fidanzata: lui lo conoscete tutti benissimo, cosa ha detto il famoso cavaliere al riguardo

Si tratta di Pietro Del Pozzo. Di recente, il protagonista del dating show ha rilasciato un’intervista al Magazine Ufficiale svelando che non hanno mai smesso di sentirsi. “Noi ci stiamo già sentendo costantemente e presto andrò a Torino”. Una rivelazione inaspettata che ha reso felici i tantissimi fan della Galgani. Se le cose tra di loro dovessero decollare, Gemma potrebbe non esserci nella prossima edizione 2004/2025 di Uomini e Donne. Ma, c’è da dire che la veterana del trono over, non ha detto nulla al riguardo della sua conoscenza con Pietro.

Non si può affermare con certezza se Gemma abbia davvero una relazione sentimentale in corso con il cavaliere o si tratti di un’amicizia, per il momento la diretta interessata ha mantenuto il riserbo. Per scoprire dunque come stanno davvero le cose non resta che attendere la messa in onda della nuova stagione che partirà come di consueto a settembre.

L’attesa sta per terminare, finalmente i telespettatori potranno rivedere i loro beniamini. Si vocifera che siano stati riconfermati alcuni dei volti più amati del dating, compaiono anche i nomi di Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Cusitore in veste di nuovo tronista. Ma sono rumors, occorre pazientare ancora un po’ per capire chi saranno i cavalieri e le dame della nuova stagione.