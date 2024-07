Hercai, anticipazioni: una decisione importante per Reyyan

Hercai, anticipazioni: Reyyan fa una scoperta importante che la porta a prendere una decisione fondamentale per il suo bene.

Hercai è una soap opera turca che va in onda ogni lunedì su Real Time, alle ore 21:30 circa. Una storia avvincente di passione e intrighi, che vede come protagonista Reyyan, una giovane benestante che non sa, però, di essere stata adottata dalla sua famiglia.

È molto amata dai genitori adottivi (che lei non sa che siano tali) e molto odiata dal nonno, un magnate influente. Ma il destino sarà ancora più difficile per Reyyan quando incontrerà Miran, un uomo, erede di una famiglia altrettanto potente e importante, che sposerà Reyyan solo per vendicarsi della famiglia della giovane, che lui pensa c’entri qualcosa con l’omicidio dei suoi genitori.

Hercai, episodi 8 luglio 2024: la decisione importante di Reyyan

L’uomo si innamora della donna, ma ormai, riconquistarla è davvero molto difficile. Nelle scorse puntate di Hercai, abbiamo visto Reyyan e Miran fuggire insieme, inseguiti, però, da Gönul e Azad. I due hanno un piano per separare Reyyan e Miran, e approfittando del fatto che lui è andato a fare la spesa, Gönul si introduce nella casa, per intimare a Reyyan di andarsene.

Poi, le rivela qualcosa di davvero scioccante, che rovinerà il rapporto con Miran. A quel punto arriva Azad che la porta via da lì. Nei nuovi episodi di Hercai, che andranno in onda lunedì 8 luglio su Real Time, ne vedremo davvero delle belle. La verità su Miran e Gönul, di cui Reyyan è venuta a conoscenza, l’ha sconvolta nel profondo e d’altronde non poteva essere altrimenti.

Nella scorsa puntata, infatti, Gönul le ha rivelato di essere la moglie di Miran. Questa rivelazione l’ha sconvolta totalmente, al punto che è finita per accettare di scappare con Azad, mentre Gönul ha finto di essere stata accoltellata da Reyyan, dopo essersi, probabilmente, fatta del male da sola. Azad vuole sposare Reyyan ma lei ama Miran.

Nei prossimi episodi, la ragazza sarà molto provata, dopo aver scoperto il segreto di Gönul e Miran e per lei le cose non possono più essere come prima nei confronti del giovane. Reyyan si augura di riuscire ad andare avanti, nonostante la dolorosa scoperta. Azad la porta a casa Sadoğlu, e ora starà a Reyyan prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Vedremo, dunque, cosa farà.