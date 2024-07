Ilary Blasi mostra qualcosa che forse era meglio evitare: ecco il dettaglio che stupisce tutti

Ilary Blasi ha mostrato sui social un dettaglio che nessuno si aspettava: la conduttrice ha condiviso con i fan il suo ‘segreto’.

Dopo un anno di assenza Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo al timone di Battiti Live. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di non affidarle, di nuovo, la conduzione de L’Isola dei famosi e di sostituirla con Vladimir Luxuria. Ha poi offerto alla conduttrice il palco dello spettacolo musicale, che la vede protagonista insieme ad Alvin. I due hanno già avuto modo di lavorare più volte insieme proprio nel reality di canale 5.

Il primo appuntamento è andato in onda lunedì 8 luglio 2024 ed è stato ricco di sorprese ma soprattutto è stato movimentato dalla bella musica. Tanti gli artisti che sono arrivati per cantare le proprie canzoni e tanti ancora arriveranno nelle prossime puntate. In tutto sono previste cinque serate, in onda ogni lunedì su canale 5. La musica sarà quindi per più di un mese protagonista nelle diverse città della Puglia.

Ilary Blasi mostra il dettaglio del suo look sui social: nessuno poteva immaginarlo

Dopo la prima puntata, Ilary è tornata subito sui social e ha mostrato un dettaglio del suo look che ha decisamente spiazzato tutti. La prima puntata di Battiti Live condotta da Ilary Blasi con Alvin è stata seguitissima dai telespettatori da casa e dal pubblico presente. Tutti hanno ballato e cantato e si sono lasciati trasportare dalla bellezza della musica degli artisti protagonisti.

La conduttrice, appena dopo la serata andata in onda lunedì 8 luglio, è tornata sui social- dove ha un profilo Instagram seguitissimo – e ha mostrato i dettagli del suo look. C’è un particolare che non è passato inosservato, ovvero le extension.

A quanto pare le ha usate sotto la sua nuova chioma castana e ha voluto condividere questo ‘segreto’ con i follower. Ha poi mostrato che cosa ha indossato: ha scelto per l’esordio dello show una gonna lunga molto luminosa, stretta in vita, un top nero corto a giro e ha sfoggiato una collana decisamente vistosa che era perfettamente coordinata con il resto dei colori.

Sotto il gonnellone ha usato degli stivali lunghi neri che però non si vedevano. Con questo stile non poteva certamente passare inosservata agli occhi dei fan, dato che sono sempre molto attenti al look dei personaggi famosi per poterlo poi copiare. Su Instagram, in basso alla foto in cui ha fatto vedere gli abbinamenti del suo look, Ilary ha scritto: “Game over”, in riferimento alla chiusura del primo appuntamento. Il prossimo è previsto per lunedì 15 luglio e vedrà arrivare sul palco altri amatissimi artisti.