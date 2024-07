William e Re Carlo in pericolo, a salvargli la vita sarà proprio lui: hanno pensato a tutto

Sono in pericolo sia William che Re Carlo, ma a salvare il sovrano e l’erede al trono ci ha pensato proprio lui: ecco chi.

A salvare la vita a Re Carlo e al principe William ci ha pensato qualcuno che ha escogitato tutto per il sovrano, e per l’erede al trono. Ecco cosa devono fare i due ogni volta che decidono e come devono sempre spostarsi.

Essere il Re del Regno Unito è una grandissima responsabilità e proprio per questo sia Re Carlo che il principe William devono essere sempre messi in sicurezza. Per loro hanno pensato proprio a tutto e soprattutto a ogni situazione in cui è necessario salvare loro la vita. Ecco chi ha escogitato il metodo per tenere a sicuro il Re e il suo erede: di cosa si tratta.

Come tenere al sicuro Re Carlo e il principe William: ecco il metodo infallibile

Tutti sanno che la Famiglia Reale deve sempre viaggiare in totale sicurezza e soprattutto il Re e il suo erede. Per questo motivo vengono adottate delle misure che possono sembrare alquanto strane, ma che di fatto sono utili per salvare la vita ai membri della Royal Family. Nel dettaglio sovrano e figlio devono portare con loro sempre un oggetto.

È una regola molto famosa che stabilisce innanzitutto che il Re e il figlio non devono mai viaggiare sullo stesso aereo, regola che si applica dai 12 anni anche per il principino George. Ma non solo, gli eredi al trono di Inghilterra devono anche avere con loro qualcosa di insolito.

Secondo una corrispondente della Famiglia Reale, come riporta il Mirror, il Re e il principe William, ma anche la Regina Elisabetta e il principe Filippo lo facevano, devono viaggiare sempre con una fiala del loro sangue. Secondo questa regola il sangue potrebbe essere fondamentale in caso di gravi emergenze mediche, per una trasfusione. Non si può infatti rischiare di non trovare il gruppo sanguigno adatto, visto che i membri reali sono spesso in giro per il mondo per i loro tour.

Durante un del podcast con la rivista Hello, l’esperto Dickie ha confermato: “Devi assicurarti di essere coperto in ogni evenienza. Non c’è mai una vera garanzia che riceverai il tipo di sangue giusto a destinazione. Quindi lo porti con te”, ha affermato con convinzione specificando quindi quali sono le modalità “emergenza” che vengono adottate dalla Royal Family.