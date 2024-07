“Mi hai distrutto”: Enzo Miccio non risparmia nessuno, l’ex Uomini e Donne finisce ko – Video

Dopo essere stato impegnato con il matrimonio di Simona Ventura, Enzo Miccio ha trovato il tempo per torturare l’ex Uomini e Donne.

Simona Ventura e Giovanni Terzi di recente si sono giurati amore eterno a Rimini. Il 6 luglio è andata in scena la cerimonia di nozze al Grand Hotel, alla quale hanno partecipato circa duecento invitati. Oltre ai famigliari e agli amici c’erano anche diverse figure di spicco del mondo dello spettacolo. Non poteva mancare il wedding planner Enzo Miccio, che ha curato le nozze in ogni dettaglio.

“Intensa di emozioni: sorrisi, abbracci sinceri e parole d’amore. Ma anche musica, divertimento, balli scatenati e buon cibo…Grazie Simo e Giò per averci regalato tutto questo, siete davvero speciali!“, ha scritto Miccio sul suo profilo Instagram. Nonostante l’agenda fittissima, ha avuto comunque modo di ritagliarsi un po’ di spazio per far sgobbare un ex volto di Uomini e Donne. La clip che quest’ultimo ha condiviso sui social network non è passata inosservata.

Enzo Miccio sfianca l’ex Uomini e Donne: il video che ha fatto il giro del web

Sono bastate poche ore ad Alessandro Vicinanza, ex protagonista di Uomini e Donne, per capire quanto sia faticoso lavorare al fianco di Enzo Miccio. Il noto wedding planner ha infatti deciso di metterlo alla prova e a quanto pare sembra sia riuscito a superare la sfida. In un breve video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, Vicinanza non ha potuto fare a meno di raccontare quanto avvenuto. “Mi ha distrutto, ragazzi”, ha ammesso rivolgendosi ai fan, senza troppi giri di parole.

Alle sue spalle c’è proprio Miccio: “Lo sai che lavorare con me è complicato. Se superi la prova Miccio poi puoi fare tutto”. La clip ovviamente è rimbalzata da una parte all’altra dei social e non poteva essere altrimenti. Incredibile come Miccio abbia avuto il tempo di torturare Vicinanza, malgrado l’agenda fitta di impegni. Solo qualche ora fa era immerso nei preparativi delle nozze più attese dell’anno ovvero quelle tra Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi.

E non è da escludere che in Vicinanza abbia trovato un valido aiutante per i suoi prossimi impegni lavorativi. I fan incrociano le dita nella speranza di godere di altri contenuti da parte dei due, una coppia insolita che ha attirato l’attenzione del web.