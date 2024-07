Paolo Ciavarro e Clizia, il matrimonio finisce malissimo: è successo al ristorante

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno finalmente detto Sì, ma i colpi di scena non sono mancati. Ecco cosa è successo.

I due neo sposi si sono conosciuti, qualche anno fa, nella Casa del Grande Fratello e da lì non si sono più separati. Il reality ha infatti permesso loro di incontrare il vero amore, da cui è anche nato il piccolo Gabriele che, insieme alla figlia di lei Nina, forma oggi la loro famiglia. Sempre più attivi sui social, entrambi pubblicano spesso scatti che ritraggono le loro quotidianità e le loro attività familiari, tanto da attirare l’attenzione di migliaia di persone.

Sta adesso circolando in rete un video che dimostra che il loro matrimonio ha avuto un colpo di scena inaspettato. L’evento è accaduto al ristorante.

Le nozze di Clizia e Paolo finiscono male: cosa è successo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono sempre più innamorati e lo dimostrano appieno sui rispettivi profili social, dove postano spesso scatti del loro amore. Dopo anni di storia, hanno scelto ora di fare il grande passo e di giurarsi amore eterno con la presenza di amici e parenti. La cerimonia è quindi avvenuta a Forte dei Marmi, dove i due neo sposi hanno detto Sì sulla spiaggia e hanno festeggiato al beach club Maitò, che sarebbe uno dei posti più esclusivi del luogo.

Ad attirare l’attenzione è stato però un filmato che sta circolando in rete e che è stato pubblicato da Micol Incorvaia, la sorella di lei. Il video ritrae il tradizionale momento del lancio del bouquet: a concorrere sono stati, al contrario di quello che si fa solitamente, gli uomini e a prenderlo è stato proprio Edoardo Tavassi, ossia il fidanzato di Micol. L’ex gieffino si è lanciato improvvisamente sul mazzo di fiori e, preso dall’euforia, ha buttato il bellissimo bouquet nella piscina. “Non ci credo“, ha così urlato Micol, “non è possibile questa roba“.

Edoardo si è poi tuffato completamente in piscina, sotto consiglio dei presenti, per raccogliere i fiori che sono usciti tutti bagnati e rovinati, mentre la fidanzata continuava a gridare per lo “spavento“. Il filmato ha subito fatto il giro del web ed è diventato virale, tanto che sta attirando molti commenti. I fan stanno infatti dicendo la loro su questo simpatico momento, che ha in realtà fatto sorridere numerose persone. Micol ed Edoardo sono anche loro molto legati e, come Clizia e Paolo, si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip senza più lasciarsi.