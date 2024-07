Mara Venier, addio a Domenica In: cosa condurrà, nuovo programma per lei

Cambia il ruolo di Mara Venier nei palinsesti Rai. La conduttrice al timone di un nuovo programma: le prime indiscrezioni

La programmazione dei palinsesti autunnali potrebbe risultare particolarmente difficoltosa per i vertici del televisione di Stato. L’addio di professionisti importanti, registrata negli ultimi mesi, implica la necessità di individuare dei possibili sostituti.

Molti i nomi che sono sbarcati o stanno sbarcando su Discovery, che possiede canale Nove e Real Time. Amadeus, Fazio, Littizzetto e forse Fiorello sono alcuni di questi. Mara Venier invece resta fedele alla Rai e i vertici aziendali sanno possono contare su di lei.

Mara Venier va oltre Domenica In: nuovo programma al sabato in stile Maria De Filippi

La Rai corre ai ripari, nella disperata ricerca di sostituti che possano sopperire all’assenza rumorosa di molti volti storici della tv pubblica. Per esempio, Amadeus, l’iconico volto de I soliti ignoti e di Affari Tuoi, potrebbe essere sostituito da Stefano De Martino e da Marco Liorni.

L’ex ballerino di Amici pare stia per prendere in mano la conduzione di Affari Tuoi, infatti si dice che abbia già registrato il promo della prossima edizione. Liorni condurrà invece il tradizionale show di Capodanno, per poi dedicarsi nuovamente a L’Eredità. Per quanto riguarda invece Mara Venier, i suoi impegni con la Rai potrebbero aumentare sensibilmente.

La Venier continuerà ad essere la signora della domenica, infatti la conduttrice ha confermato il rinnovo del suo contratto per Domenica In. Ma intanto la Rai pensa di investire su di lei con un nuovo format, molto simile alle trasmissioni condotte su Mediaset da Maria De Filippi. Secondo le prime indiscrezioni il programma dovrebbe andare in onda ogni sabato pomeriggio alle ore 14 e dovrebbe essere dedicato alle persone Over alla ricerca dell’anima gemella, come avviene a Uomini e Donne, storico programma di Canale 5.

Il nome della trasmissione ha subìto diversi cambiamenti, da Forever Young a Il treno dei desideri, fino ad arrivare a quello definitivo che dovrebbe essere Le stagioni dell’amore. L’obiettivo della Rai è quello di riconquistare quella fascia di telespettatori che si è spostata per forza di cose su Canale 5 e Nove.

Se in un primo momento i dirigenti di Viale Mazzini avevano pensato all’attrice Nancy Brilli, hanno poi scelto per un cambio di rotta in modo da puntare su una certezza come la Venier. Se così fosse, la conduttrice avrebbe un doppio appuntamento nel fine settimana. Intanto le conferme sul nuovo programma potrebbero arrivare già domani, 19 luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024-2025.