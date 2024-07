Kate Middleton, perché ha portato Charlotte a Wimbledon e non gli altri figli: spunta il vero motivo

La Principessa Kate Middleton si è presentata a Wimbledon accompagnata solo dalla piccola Charlotte: ecco svelato perché

Domenica scorsa i principi del Galles si sono divisi tra la finale del torneo di Wimbledon e l’ultima partita degli Europei 2024, la quale ha visto la sconfitta dell’Inghilterra a favore della Spagna. William è volato a Berlino assieme al figlio George, mentre Kate ha assistito al match Alcaraz-Djokovic insieme alla piccola Charlotte.

La principessa si è presentata in abito viola, abbinato a una borsetta e a un paio di scarpe color crema, e arricchito dalla tradizionale spilla dell’All England Club, di cui Kate è patrona. La scelta di portare con sé la sua secondogenita ha un motivo ben preciso. Invece la presenza di George al fianco del padre non è inusuale. Il Principe William ha il compito di formare il suo primogenito in quanto futuro sovrano inglese.

Il piccolo si è infatti accomodato vicino al padre e ha potuto dialogare con Filippo VI di Spagna, affiancato a sua volta dalla figlia Sofia. E mentre i due soffrivano per la sconfitta della Nazionale Inglese, Kate e Charlotte si godevano l’ultimo match di tennis della stagione.

Kate Middleton, perché ha portato Charlotte a Wimbledon: c’era una promessa da rispettare

Assieme a Kate e Charlotte c’era anche la sorella della principessa, Pippa Middleton, la quale si è accomodata vicino alla nipotina. La ragione che ha spinto madre e figlia ad assistere alla finale è un desiderio della stessa Charlotte. Entrambi i principi del Galles hanno tramandato ai loro figli la passione per il tennis.

La futura sovrana d’Inghilterra aveva promesso a Charlotte di portarla a vedere la finale del torneo di Wimbledon, e così è stato. La piccola ha presenziato in tutto il suo splendore, avvolta in un abito blu navy, molto simile a quello indossato dalla madre due edizioni fa. L’outfit della piccola era completato da un fiocco e da un paio di eleganti ballerine bianche.

Charlotte ha potuto conoscere i suoi idoli, ridendo e scherzando insieme alla Principessa. Un momento di spensieratezza necessario, soprattutto considerando le difficoltà patite negli ultimi mesi. I tre figli di William e Kate infatti hanno dovuto affrontare la diagnosi di tumore della madre e del nonno.

Per fortuna Kate è apparsa in buona salute, segno che le cure a cui si sta sottoponendo stanno facendo effetto. Una bella notizia per i sudditi della Corona Inglese che hanno accolto con grandissimo entusiasmo l’arrivo della Middleton sul campo centrale di Wimbledon.