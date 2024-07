Ex gieffino dimentica la storica ex: beccato insieme alla nuova fiamma, bellezza stratosferica

Un ex gieffino è stato beccato insieme a una bellissima ragazza. La sua ex storica ormai è solo un vecchio ricordo

È stato uno dei volti più amati del Grande Fratello, a cui ha partecipato nel 2017, e proprio all’interno della casa aveva trovato l’amore. La relazione dei due concorrenti aveva appassionato i telespettatori e una volta usciti dal reality i due hanno continuato a far sognare i fan con foto e video su Instagram.

Dopo essersi lasciati nel 2021, si sono ritrovati nuovamente nella casa del Grande Fratello nel 2023, ma la loro storia non è ripartita. Ora lui pare che abbia ritrovato di nuovo l’amore accanto a una bellissima ragazza. Ecco di chi stiamo parlando.

L’ex gieffino ha ritrovato l’amore dopo la sua ex storica: la nuova fiamma è ballerina e modella

Nel 2017, all’interno della casa del Grande Fratello, avevano trovato l’amore Luca Onestini, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, e Ivana Mrazova. Lui, dopo aver scoperto il tradimento di quella che all’epoca era la sua ragazza, cioè Soleil Stasi, si era molto avvicinato alla modella ceca, e insieme sono stati innamorati fino al 2021, quando hanno deciso di lasciarsi.

Nel 2023 si sono ritrovati all’interno della casa più spiata d’Italia ma non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra i due. Ora l’ex gieffino è stato avvistato con una nuova bellissima ragazza, la modella Sofia Monti.

Molti utenti hanno segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano che i due sono stati visti insieme ad Alghero. Ecco cosa ha dichiarato la Marzano a Gente di Marte, trasmissione del giornalista Gabriele Parpiglia, in onda su Radio Marte: “Luca Onestini sta frequentando Sofia Monti. È una bellissima ragazza, fa la modella.” Altre segnalazioni arrivate all’esperta di gossip parlano di una frequentazione che va a gonfie vele fra Luca e Sofia, i quali sono stati avvistati insieme al mare.

Insomma, dopo la storia lunga e felice con Ivana Mrazova, ora Onestini ha ritrovato l’amore e la felicità con Sofia. I due non hanno ancora pubblicato sui social foto o storie in cui si mostrano insieme, ma spesso hanno condiviso foto degli stessi posti, un indizio che proverebbe la loro relazione.

Dal profilo Instagram di lei si evince che è una modella e ballerina. Ha alle spalle diverse apparizioni in tv, come nello show di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi e nel programma Danza con me, spettacolo del ballerino Roberto Bolle. Intanto i fan di Luca Onestini si augurano che con Sofia abbia finalmente ritrovato l’amore e la serenità.