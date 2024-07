L’ex allieva di Amici non è ancora guarita del tutto: come sta e cosa è successo dopo il talent

Non ci sono buone notizie per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non ancora guarita del tutto dopo l’infortunio: come sta ora.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo e seguito di tutti, è terminato da soli pochi mesi con la vittoria di Sarah Toscano. Nel frattempo, però, sono già partiti i casting per la nuova stagione che vedrà tornare sicuramente tra i professori Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Anche Anna Pettinelli al momento non sembrerebbe essere in discussione. Diversi rumors, invece, circolerebbero sul conto degli altri due coach di ballo.

Ad ogni modo, come certamente ricorderete, durante Amici 23 un’allieva in particolare ha subito un brutto infortunio ed anche adesso a distanza di mesi sarebbe alle prese con le cure e la convalescenza. Ecco che cosa le è successo dopo la partecipazione al programma.

L’ex allieva di Amici non è ancora guarita del tutto: come sta dopo la partecipazione al programma

Come sicuramente ricorderete, durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi la ballerina vincitrice del circuito danza, nonché seconda classificata del programma,Marisol Castellanos ha subito un brutto infortunio al ginocchio, tanto che la sua maestra Alessandra Celentano ha voluto più volte preservarla nel corso delle varie puntate prima del serale.

Di fatto, dopo la fine del talent, Marisol ha dovuto fermarsi per un periodo per sottoporsi ad un’operazione, in modo tale da poter riprendere a ballare e rientrare a lavoro la prossima stagione. A raccontarlo sarebbe stata lei stessa con una serie di post e di storie su Instagram in cui ha mostrato ai fan com’è andata avanti la sua vita al termine di Amici.

In particolare, la ragazza avrebbe pubblicato un post con le foto di tutti i momenti salienti degli ultimi mesi, trascorsi perlopiù in compagnia del fidanzato Petit e dei suoi ex compagni. L’ultimo scatto, però, mostra proprio il ricovero in ospedale e il ginocchio fasciato. “Dump finito male” si legge a commento del post. Tanti fan ed altrettanti colleghi hanno colto l’occasione per farle i migliori auguri di pronta guarigione, ma come sta adesso Marisol?

Da una delle ultime storie si può capire che la ballerina sembrerebbe essere ancora alle prese con la riabilitazione. Nell’immagine si vede la gamba destra di Marisol distesa su un lettino con degli elettrodi applicati nella zona del ginocchio. Insomma, il percorso verso la guarigione completa pare ancora lungo, ma di sicuro darà alla ex allieva di Amici la possibilità di ritornare quanto prima a praticare la sua più grande passione, la danza.