Francesca Fagnani, la “frecciata” a Selvaggia Lucarelli lascia senza fiato: “Una parola per descriverla…”

Il botta e risposta a distanza tra le due giornaliste non passa inosservato. Francesca Fagnani esce allo scoperto su Selvaggia Lucarelli.

Lo scorso 19 luglio, durante la presentazione dei palinsesti Rai, è stata ufficializzata la nuova stagione di Belve, che tra l’altro sarà la più lunga di sempre. Su Rai Due infatti la trasmissione tornerà il prossimo 26 novembre per chiudere poi i battenti il 14 gennaio 2025. Una notizia che ha mandato in visibilio i fan, soprattutto perché nelle scorse settimane si era parlato di un possibile addio della padrona di casa, la giornalista Francesca Fagnani, ormai diventata una delle beniamine più amate dal pubblico.

Le sue interviste scomode hanno spopolato in tempi recente, facendo diventare il programma una colonna portante del palinsesto di Viale Mazzini. Basta dare un’occhiata ai numeri riguardanti lo share e gli ascolti per rendersi conto di quanto lo show sia seguito. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati in studio, eccetto Selvaggia Lucarelli, nonostante la conduttrice in passato abbia provato a invitarla. Secondo i più sarebbe un perfetto momento televisivo ma lo scenario probabilmente non si concretizzerà.

Francesca Fagnani su Selvaggia Lucarelli: “L’ho invitata a Belve ma…”

“È una cifra che funziona per chi intervista, meno per chi viene intervistato perché non c’è ascolto, ma provocazione. A me dà l’impressione che lei voglia vincere e non conoscere l’intervistato” – è con queste parole che Selvaggia Lucarelli ha giustificato il proprio rifiuto all’invito di Francesca Fagnani, che l’avrebbe voluta all’interno del suo fortunato programma ovvero Belve. La replica della conduttrice è arrivata a stretto giro di posta ai microfoni della redazione di Vanity Fair.

Pare che abbia provato a convincere la giornalista più volte ma invano: “Non viene perché io voglio vincere? L’avevo invitata più volte e, in quelle occasioni, mi aveva dato altre motivazioni che non posso riferire in quanto erano conversazioni private”. Dopo i numerosi ‘no’, comunque, la Fagnani ha deciso di rispettare la sua scelta e non l’ha più contattata. Senza fare il suo nome poi ne ha parlato anche a Le Iene, durante il gioco Passaparolaccia.

“Io la stimo di sicuro. Non la conosco personalmente e non ci sono mai stati litigi tra di noi. È senza dubbio tra le migliori cinque nel suo ambiente, una parola per descriverla è ‘feroce’”, ha ammesso.