Meghan pensa a un futuro senza Harry: il gesto plateale rivela tutto

La duchessa abbandona il suo principe? Meghan Markle sta costruendo un futuro indipendente dalla figura di Harry.

La diatriba mediatica non suscita più alcun tipo di interesse nel pubblico globale. I duchi hanno così compreso che non possono più giocarsi quella carta per mantenersi.

Harry è tornato ad occuparsi di iniziative di beneficenza e simili, mentre Meghan ha investito tutto su un nuovo progetto. La percezione è che voglia dissociarsi progressivamente dal marito, in modo da essere considerata una figura indipendente.

Meghan punta tutto sul suo marchio

La duchessa è tornata sui social nel mese di marzo, presentando al pubblico online il suo marchio: American Riviera Orchard. Si tratta di un business focalizzato sugli articoli per la casa, ma anche su prodotti di gastronomia biologica, tra cui vini e confetture. In primavera inoltrata Meghan ha acconsentito all’invio di cinquanta marmellate alla fragole ad alcune influencer vicine a lei. Si è consumato così l’ormai tradizionale processo di sponsorizzazione sui social media, che tuttavia non ha dato i suoi frutti. Alcuni di coloro che hanno avuto accesso ai suoi prodotti hanno lamentato una scarsa proporzione prezzo-qualità (troppo cari e quasi insapore, insomma).

Un intoppo, questo, che non ha influenzato la determinazione dell’ex attrice di Suits. Il prossimo passo risiede nell’individuazione di possibili investitori che le consentano di raggiungere i consumatori. Meghan, di fatto, non vorrebbe vendere i suoi prodotti all’ingrosso, bensì permettere l’acquisto online e quindi la spedizione. Tuttavia, per fare questo, servono necessariamente molti soldi. Nei sogni della duchessa il suo marchio potrebbe trasformarsi in un punto di riferimento in merito al business sul lifestyle, arrivando così a vendere anche candele, cuscini, saponi, profumi, libri di cucina e miscele pronte per la preparazione di torte, biscotti e simili.

Nel primo messaggio promozionale diffuso su Instagram emerge un chiaro dettaglio: del principe Harry non vi è traccia. L’impressione è che la duchessa intenda costruire una carriera professionale ed un mercato indipendente dalla figura del marito, in modo da dimostrare di non guadagnare nulla dalla sua unione con il secondogenito Windsor. Mentre il fratello minore di William continua a dedicarsi principalmente alla filantropia e (forse) alla scrittura di nuove scandalose biografie, Meghan vorrebbe dimostrare al mondo – ed a sé stessa – di essere una grande imprenditrice e soprattutto donna di successo. “Ci sta lavorando da più di un anno” – rivela una fonte vicina alla duchessa – “si tratta di tutto ciò che le sta a cuore, di tutte le cose che la appassionano”.