Il volto di Belen prima del successo sta attirando i fan: “Eri più bella così” – Il Video

Correva l’anno 2007 e Belen non era ancora così tanto famosa. Da allora il suo aspetto è molto cambiato: le immagini che spiazzano.

Belen Rodriguez è una delle show girl di maggiore successo del mondo dello spettacolo italiano. Diventata famosa ormai vent’anni fa, oggi è una donna di grande fama e anche una talentuosa imprenditrice. Di recente è diventato virale un video di una sua intervista del 2007, quando ancora non era così tanto famosa e in tanti hanno notato il suo volto.

Il filmato della show girl argentina ha scatenato ogni genere di commento, la maggior parte dei quali sostiene la stessa cosa, che Belen sarebbe stata molto più bella da giovane. Il video – pubblicato in fondo all’articolo – è davvero stupefacente.

Com’era il volto di Belen Rodriguez quando aveva solo 23 anni: il video di quando era giovane

Il video di Belen Rodriguez quando aveva solo 23 anni e non era tanto famosa in Italia è diventato in poco tempo virale. Nel filmato la showgirl appare ovviamente più giovane. Ma non è questo il dettaglio che ha scatenato i fan della bella argentina. A detta di molti Belen era più bella all’epoca quando, ancora secondo gli utenti, non aveva ceduto ai ritocchini estetici.

La Rodriguez non ha mai negato di essersi sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica, si è sempre definita una perfezionista e per questo avrebbe fatto ricorso più volte al chirurgo. Ma secondo molti follower, avrebbe modificato in maniera negativa il proprio aspetto.

Prossima ai quarant’anni, Belen continua a essere in formissima, ma secondo alcuni il suo volto è cambiato fin troppo. Oggi sarebbe molto più scavato e le labbra sarebbero eccessivamente gonfie rispetto al passato. Guardando il video è impossibile non notare il cambiamento che però è dovuto anche al passare degli anni. Praticamente è un filmato che risale a diciassette anni fa ed è normale che la showgirl sia molto diversa.

Intanto Belen si prepara a tornare finalmente in televisione, non con uno ma con due programmi che andranno in onda sul canale Nove. Anche lei, come tanti altri famosi conduttori del piccolo schermo italiano, ha deciso di lavorare con Discover, che preannuncia un palinsesto davvero sorprendente. La show girl è molto entusiasta dei prossimi impegni, finalmente ha ritrovato la serenità e presto si trasferirà in una nuova casa, molto più grande di quella precedente.