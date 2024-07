Parchi divertimento, quali sono i migliori in Italia? E qual è il più economico?

Volete approfittare delle belle giornate per andare in uno dei bellissimi parchi divertimento in Italia? Ecco quali sono i migliori e qual è il più economico

L’Italia, oltre alle sue fantastiche città, all’arte e alla cultura unica e al patrimonio naturale unico al mondo, può vantare anche alcuni tra i parchi divertimento più amati al mondo. In questo periodo estivo, infatti, sono tante le persone che decidono di trascorrere del tempo tra le tante attrazioni di questi luoghi. E se anche voi siete tra queste persone, ecco quali sono i migliori e il più economiche del nostro Paese.

Tutto ciò che c’è da sapere sui parchi divertimento italiani

L’Italia è rinomata per il suo ricco patrimonio culturale e paesaggistico, ma offre anche una vasta gamma di parchi divertimento che ogni anno attirano milioni di visitatori. Da nord a sud, la penisola è punteggiata di strutture dedicate al divertimento e all’avventura, che spaziano dai parchi tematici ispirati a mondi fantastici ai parchi acquatici con attrazioni mozzafiato. Tuttavia, stabilire quale sia il miglior parco divertimenti in Italia non è un compito semplice. In questo articolo, in ogni caso, tenteremo di vedere quali sono i più amati dai frequentatori dei parchi.

I migliori parchi divertimento in Italia

L’Italia è una destinazione eccellente per gli appassionati di parchi divertimento, offrendo una vasta gamma di opzioni: parchi a tema, acquatici, faunistici e altro ancora. Vediamo quali sono i più apprezzati del nostro Paese.

Gardaland

Si tratta di un parco a tema con attrazioni per tutte le età ed è, da diversi anni, il più amato d’Italia. Si trova a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Il costo di ingresso è di 40 euro per gli adulti e di 35 euro per i bambini. Tra le attrazioni principali ci sono il Raptor, il Blue Tornado e l’Oblivion – The Black Hole.

Mirabilandia

Mirabilandia, locato a Ravenna, è un Parco a tema con montagne russe e spettacoli, nonché il rivale numero uno di Gardaland per quanto riguarda la fama e il successo tra i visitatori. I biglietti di ingresso hanno un costo di 39,90 euro per gli adulti e di 34,90 euro per i bambini. Tra le attrazioni principali bisogna includere il Katun, l’iSpeed e il Divertical.

Rainbow MagicLand

Rainbow MagicLand, il parco più amato a Roma e dintorni, è un parco a tema magico che si trova a Valmontone. Il prezzo di ingresso è di 37 euro per gli adulti e di 29 euro per i bambini. Le giostre più amate sono lo Shock, il Cagliostro e L’Olandese Volante.

Movieland Park

Per tutti gli amanti del cinema, invece, il punto di riferimento a livello nazionale non può che essere il Movieland Park, a Lazise, vicino al Lago di Garda. I prezzi qui sono di 36 euro per gli adulti e di 28 per i bambini. Tra le attrazioni più amate spiccano il Magma 2.1, il Diabolik Invertigo e il Pangea.

Leolandia

A Capriate San Gervasio, Bergamo, troviamo Leolandia, un parco a tema adatto alle famiglie con bambini. Il costo dei biglietti d’ingresso è di 34,50 euro per gli adulti e di 29,50 euro per i bambini. Le attrazioni principali, invece, sono il Mini Italia, la Riva dei Pirati e Il Bosco di Orso.

Aquafan

L’Aquafan di Riccione è, senza dubbio, il parco acquatico d’Italia più amato. Il costo di ingresso è di 30 euro per gli adulti e 24 per i bambini, e tra le attrazioni principali troviamo il Kamikaze, l’Extreme River, e lo Speedriul.

Le Cornelle

Le Cornelle è un parco faunistico di grande successo, amato da persone di tutte le età che si trova a Valbrembo, Bergamo. Il biglietto ha un costo di 16 euro per gli adulti e di 12 euro per i bambini. In questo parco le attrazioni principali sono il Tigre bianca, il Leone bianco e la Voliera.

Il parco divertimenti più economico d’Italia

Non è semplice stabilire quale sia “il parco divertimenti più economico” in Italia, poiché ogni tipo di parco ha il suo rappresentante. Riassumendo, secondo questa classifica, i parchi più convenienti sono:

Leolandia a Capriate San Gervasio, Bergamo (parco divertimenti classico);

a Capriate San Gervasio, Bergamo (parco divertimenti classico); Le Cornelle a Valbrembo, Bergamo (parco faunistico);

a Valbrembo, Bergamo (parco faunistico); Aquafan a Riccione (parco acquatico).

Esistono comunque alternative ancora più economiche per le famiglie e gli appassionati di parchi divertimenti. Alcuni parchi gratuiti (o quasi) in Italia sono molto divertenti e offrono esperienze piacevoli ai visitatori. Ecco alcuni esempi:

Oasi Park

Oasi Park, a Roma, propone un’opzione molto economica per il divertimento. L’ingresso è gratuito, ma le attrazioni sono a pagamento. Un biglietto che include 10 giri sulle attrazioni e 30 minuti di accesso al Play Ground costa circa 7,50 euro.

Parco Morelli

Sempre a Roma troviamo il Parco Moreli, pensato per i bambini dagli 0 ai 12 anni. L’ingresso è gratuito, ma le attrazioni e i giochi interattivi possono comportare costi aggiuntivi.

Parco Avventura Madonie

Andando a Palermo troviamo il Parco Avventura Madonie, un parco avventura immerso nella natura delle Madonie, vicino Palermo. L’ingresso è gratuito, ma le attività come i percorsi sugli alberi hanno un costo extra.

Edenlandia

A Napoli c’è Edenlandia, un parco divertimenti storico che offre ingresso gratuito, con attrazioni a partire da 2-3 euro.

Cermislandia

Vicino a Trento troviamo Cermislandia, un parco gratuito e situato vicino al rifugio Baita Dosso Larici, all’Alpe Cermis. Offre giochi caratteristici che si mischiano alla perfezioni con il contorno naturalistico e percorsi avventura adatti a persone di tutte le età.