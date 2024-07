Temptation Island, squalificato uno dei fidanzati più discussi: cosa è successo

A Temptation Island un fidanzato è stato squalificato per il gravissimo gesto fatto: ecco cosa è successo.

Uno dei programmi più amati e seguiti di sempre, diventato un cult della stagione estiva italiana, Temptation Island è sempre al centro delle polemiche per alcune situazioni che spesso sfociano nel trash. Una in particolare ha condotto a una squalifica che non è passata di certo inosservata: il fidanzato è andato a casa per questo motivo.

Sono sempre di più gli italiani che aspettano in modo impaziente l’inizio di Temptation Island in estate. Un programma che va a ila ricerca dei sentimenti, di quelle dinamiche che mettono in crisi le coppie e portano alla nascita di nuovi amori. Tale è il successo del programma prodotto da Mediaset e dalla Fascino di Maria De Filippi, che si è pensato anche a un’edizione invernale. Non mancano però le polemiche e i gesti che non passano inosservati, come la squalifica di uno dei fidanzati più discusso di sempre.

Temptation Island, fidanzato squalificato: cosa è successo e perché è stato preso il provvedimento

Inutile dire che nella storia di Temptation Island non sono mancati i momenti trash e soprattutto nelle edizioni vip ne sono accadute davvero di tutti i colori. Uno dei momenti che non dimenticheremo mai è stato quello della grande fuga di Ciro Petrone dal villaggio dei fidanzati. Il giovane attore napoletano scavalcò e si tuffò in mare per raggiungere la sua Federica Caputo nel villaggio delle fidanzate. Era l’edizione del 2019, condotta da Alessia Marcuzzi, e tutti gli occhi dei telespettatori rimasero puntati su quella scena diventata memorabile, e anche al centro di numerosi meme social

Ciro Petrone è stato il fidanzato che è rimasto per il più breve tempo all’interno del programma e il suo siparietto rimarrà indimenticabile. L’attore non poteva stare senza la fidanzata e così attraverso la spiaggia e seminò i bodyguard pur di arrivare da lei, con la squalifica che chiaramente lo attendeva. E la ramanzina della conduttrice pronta a intervenire per fargli comprendere l’errore commesso.

Nel corso delle diverse edizioni non sono mancati di certo tentativi di fuga per raggiungere i rispettivi partner negli altri villaggi. La produzione e i conduttori hanno dovuto tenere a bada parecchi fidanzati. Memorabili sono stati i tentativi di Christina Galella e Alex Belli e ad esempio, ma anche nelle versioni non vip non sono mancate le tensioni.