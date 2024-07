Kate e William lite furiosa e guerra aperta: c’entra il figlio George

Kate e William avrebbero iniziato un’accesa discussione che riguarda il figlio George. I sudditi si stanno già preoccupando.

Il Principe e la Principessa del Galles stanno vivendo uno dei periodi più bui della loro vita, a causa della malattia improvvisa che ha colpito la Middleton. La futura Regina sta infatti affrontando tutte le cure del caso, e non le sta mancando il supporto del marito, dei figli e di tutta la sua famiglia. Di recente è anche apparsa – per la prima volta dopo molto tempo – in pubblico e lo ha fatto in occasione del Trooping the Colour e della finale del torneo di Wimbledon, tenutosi a Londra come ogni anno.

Pare però che ora ci sia stata una furiosa lite tra i due coniugi e che, in tutto questo, c’entra il loro primogenito George.

Scontri tra Kate e William: cosa sta succedendo

Le voci dicono che, in questi giorni, i due principi del Galles stanno discutendo in modo molto accesso a causa di alcuni desideri di Kate sul futuro del figlio George. Nonostante la patologia che le è stata diagnostica e le cure a cui si sta sottoponendo, la Middleton ha comunque sempre seguito attentamente i tre figli in questo periodo. Il primogenito George ha ad esempio da poco compiuto 11 anni ed è arrivato il tempo di decidere per il suo futuro, dato che è appena entrato nell’età dell’adolescenza.

Oltre ai cambiamenti fisici ed emotivi che vivono tutti i ragazzi della sua età, George ha una responsabilità e un pensiero in più, cioè quello di diventare un giorno il Re del Regno Unito. Per questo motivo, sin dall’infanzia, è stato educato con l’idea di dover assumere in futuro questo ruolo e di partecipare a diversi eventi pubblici ed istituzionali. In questi ultimi anni è così entrata in gioco Kate, che si è detta più volte preoccupata per il destino di George, dato che a tutti è risaputo che William ha vissuto eventi molto dolorosi durante la sua crescita, soprattutto a causa della forte esposizione mediatica a cui è stato sottoposto sin da bambino.

Sin dall’inizio, la Principessa ha quindi messo in chiaro con suo marito che i loro tre figli non avrebbero vissuto le stesse esperienze tradizioni traumatiche, e William si è detto concorde con la moglie. In realtà, nell’ultimo periodo, George è stato visto più spesso e in molti stanno pensando che a lui sia capitato lo stesso destino di papà William. A proteggerlo ci sarebbe però sempre mamma Kate, com’è stato specificato dall’esperta reale Ingrid Seward. “Ha imparato a essere un bambino e ora sta imparando a essere un adulto“, ha infatti detto lei, “e a pensare a sé stesso in modi nuovi e stimolanti”.

La stessa ha anche specificato che il primogenito di Kate e William è cresciuto più in fretta rispetto agli altri suoi coetanei, anche se la Middleton ha sempre messo in chiaro che avrebbe dovuto crescere sempre nel rispetto della privacy, in modo da evitargli eventuali traumi.