Il lato tenero di Alessandra Celentano è tutto in questa foto: il dolce momento con le ballerine di Amici

Alessandra Celentano è vista come un’insegnante e quindi come una donna molto severa, eppure possiede anche lei un lato dolce.

La coach di danza di Amici ha costruito attorno alla propria persona, consapevolmente o meno, un personaggio televisivo di tutto rispetto. Mentre i colleghi talvolta giocano il ruolo di “poliziotto buono”, a lei spetta il compito di riportare all’ordine gli allievi e di ricordare loro quanto la carriera artistica possa essere dura e frustrante. La collaborazione con Maria De Filippi è ormai solidissima da oltre due decenni, risale infatti al 2003, anno del suo debutto nel talent show più amato d’Italia.

Provenendo dal mondo della danza classica, la sua forma mentis si è sviluppata attorno al concetto del duro lavoro. Alessandra Celentano non ha mai avuto interesse nel piacere al pubblico, focalizzandosi esclusivamente sul suo obiettivo: individuare ed educare nuovi talenti artistici.

Ha quindi criticato il fisico di ballerine e ballerini, invitato gli allievi alla massima serietà e resilienza, concesso di rado elogi, lasciandosi andare spesso a critiche contestate aspramente dal pubblico di Canale 5. Un personaggio insomma che, per quanto oggetto di discussione. funziona perfettamente nella scuola di Amici.

Il lato tenero di Alessandra Celentano: la foto di gruppo con le sue “protette”

In molti si chiedono se, una volta spenti i riflettori, Alessandra Celentano riesca ad addolcirsi un po’. Il suo rapporto con gli allievi, come lei stessa ha raccontato, cambia molto nel momento in cui lasciano la scuola di Amici. La coach rimane comunque esigente e poco incline alle lusinghe, tuttavia il suo approccio perde di quell’impronta educativa tipica di un percorso di formazione. Tra le ballerine che più l’hanno conquistata non possiamo non citare Anbeta Toromani, tuttavia, nel corso delle ultime edizioni, la temuta professoressa ha sviluppato un bellissimo rapporto con altre ballerine note al pubblico del talent.

Ha quindi pubblicato uno scatto con le sue “protette” – così definite dalla web community – richiamando una gag esilarante consumata proprio negli studi televisivi di Amici. Quando Isobel inscenò un attacco di panico e chiese alla sua coach di poterla chiamare “nonna”.

“Nonnina e nipotine adorate!”, scrive Alessandra Celentano sui social, per accompagnare la foto di gruppo che la ritrae insieme a Giulia Stabile, Isobel Kinnear, Carola Puddu e la sua agente Diana. Inutile sottolineare come il post abbia provocato un’onda di affetto, soprattutto da parte di coloro che ritengono la professoressa l’unica realmente in grado di individuare potenziali ed innegabili talenti.