15 metodi efficaci e semplici per risparmiare nel 2024

Vuoi sapere come provare a risparmiare nonostante il continuo rialzo dei prezzi? Ecco alcune interessanti strategie da seguire

Sono sempre più le persone che, ogni anno, cercano modi innovativi e funzionali per riuscire a far fronte al continuo aumento del costo della vita e risparmiare qualcosa. Non sempre, però, riuscire in questo intento è facile. Anzi, in molti, ormai, si sono quasi arresi a questo trend e, semplicemente, continuano a spendere come hanno sempre fatto, senza riuscire a fare qualcosa di concreto. Quello che in molti non sanno, però, è che esistono alcune strategie molto utili per evitare di spendere troppo, senza rinunciare a nulla di essenziale. Ecco quali sono.

Come risparmiare nel 2024: ecco tutte le strategie

Non sempre l’intenzione di risparmiare si trasforma in un piano d’azione concreto. Sia che si tratti di mettere da parte soldi per l’acquisto di una casa, per una vacanza tanto desiderata o per qualsiasi altro scopo, molte persone credono che per raggiungere questo obiettivo sia indispensabile tagliare alcune spese essenziali. Fortunatamente possiamo dirvi che non è così! Esistono, infatti, molti stratagemmi facili da applicare per accumulare centinaia, se non migliaia, di euro ogni anno risparmiando, e in questo articolo ne esploreremo alcuni. Ecco la lista dettagliata di alcuni di questi consigli.

Stabilire un budget mensile

Il primo passo per modificare la propria mentalità e iniziare a risparmiare è molto semplice: per un mese, conserva tutte le ricevute degli acquisti effettuati e suddividile in categorie come alimentari, ristoranti, cura personale, ecc. Alla fine del mese, avrai una visione chiara di come spendi il tuo denaro e potrai individuare le aree in cui è possibile ridurre le spese.

Fissare degli obiettivi di spesa a breve termine

Per cominciare, è consigliabile stabilire un obiettivo facile da raggiungere, come risparmiare 20 euro a settimana. Concentrarsi sul breve termine è un metodo efficace per ottenere risultati tangibili, specialmente per chi è alle prime armi con il risparmio.

Analizzare la lista dei movimenti

Risparmiare può risultare complicato quando non si ha una chiara comprensione dei propri flussi di denaro o si ignora il monitoraggio delle spese quotidiane. Dedicare del tempo all’analisi degli estratti conto e delle transazioni con carte di pagamento può aiutarti a identificare e eliminare spese superflue.

Calcolare quanto costa un prodotto rapportato alle ore di lavoro

Considera il costo dell’oggetto che intendi acquistare in relazione al tuo stipendio orario o giornaliero. Ad esempio, se stai pensando di comprare un paio di scarpe che costa 50 euro e il tuo guadagno è di 10 euro l’ora, chiediti se quelle scarpe valgono veramente cinque ore del tuo lavoro.

Seguire la regola delle 24 ore

Questa strategia aiuta a evitare gli acquisti impulsivi di articoli costosi o superflui. Prima di acquistare qualcosa di non strettamente necessario, prenditi almeno 24 ore per riflettere.

Portare il pranzo a lavoro evitando di comprarlo

Se un pranzo al bar vicino all’ufficio o alla mensa costa circa 5 euro, prepararlo a casa può costarti almeno la metà, consentendoti di risparmiare oltre 500 euro all’anno.

Pianificare la spesa

Pianifica i tuoi pasti in anticipo e attieniti alla lista della spesa quando sei al supermercato. Molti cedono alla tentazione e acquistano articoli non inclusi nella lista, quindi non necessari. Organizzare con attenzione le spese al supermercato può contribuire a risparmiare centinaia di euro ogni anno.

Prelevare agli sportelli della propria banca

Se la tua banca applica commissioni per prelievi presso sportelli di altre istituzioni, gestisci la tua liquidità in modo da prelevare esclusivamente presso gli sportelli della tua banca principale.

Creare un limite di spesa per i regali

Stabilisci dei limiti di spesa per i regali destinati ai familiari e/o adotta un sistema in cui ogni persona riceve un solo regalo durante le festività natalizie. Questi limiti aiutano a contenere le spese e sono particolarmente graditi dalle famiglie con risorse finanziarie più limitate.

Evitare gli acquisti a rate

Escludendo auto e casa, per i quali è difficile evitare mutui o pagamenti rateali, evita di acquistare a rate qualsiasi altra cosa, a meno che non sia assolutamente necessario.

Capire quali sono gli stimoli che portano a spendere

Identificare i fattori che ti spingono a spendere può essere un passo importante per ridurre le spese e raggiungere gli obiettivi di risparmio. Spesso, le spese impulsive sono legate a motivazioni emotive, come lo stress o la pressione. Inoltre, tali comportamenti possono essere associati a luoghi specifici, come un centro commerciale o un negozio preferito, oppure possono essere scatenati dalle interazioni con persone come familiari o amici. Per riconoscere i tuoi stimoli all’acquisto, esamina tutte le spese non pianificate effettuate negli ultimi mesi e cerca di identificare eventuali schemi ricorrenti. Ad esempio, se noti che gli acquisti avvenivano frequentemente in presenza di una persona specifica, in un certo negozio, o in un determinato stato d’animo, sarai più consapevole degli aspetti su cui focalizzarti quando cerchi di risparmiare.

Non comprare vestiti economici

A volte è più vantaggioso privilegiare la qualità rispetto al prezzo quando si acquistano abiti per la famiglia. Una camicia o un cappotto economico potrebbe non rappresentare un buon affare per i membri della famiglia adulti se si usura in meno di un anno, ma potrebbe essere più appropriato per i bambini, che crescono in fretta. È importante considerare il tipo di tessuto, la qualità della cucitura, la durabilità ai lavaggi e altri aspetti legati alla qualità nella scelta degli indumenti.

Aprire conti correnti convenienti

Se stai per aprire un conto corrente, opta per un’opzione a costo nullo o molto ridotto per evitare di spendere inutilmente i tuoi risparmi in commissioni bancarie.

Evitare il gioco d’azzardo

Spesso, nel tentativo di cercare fortuna, si finisce per perdere gran parte dei propri soldi. Infatti, acquistare un gratta e vinci sporadicamente, spendendo pochi euro, è ben diverso dal comprarne uno o più ogni giorno. Evitare di comprarne, comunque, è sempre la scelta migliore.

Non sottovalutare il car sharing

Un ottimo metodo per risparmiare è ricorrere al car sharing. In questo modo, si evitano i costi dell’assicurazione, i costi aggiuntivi legati all’usura del veicolo e si può risparmiare senza dover ricorrere ai mezzi pubblici. Questo sistema di trasporto sta diventando sempre più popolare e molte città offrono numerose compagnie che forniscono non solo auto, ma anche scooter.