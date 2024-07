Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva l’annuncio più bello dopo la gravidanza: spunta la location della luna di miele

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo l’annuncio della gravidanza: ecco la location scelta per la luna di miele

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli diventeranno presto genitori: qualche giorno fa l’influencer ha pubblicato un post sui social per annunciare la lieta notizia ai suoi tanti fan. Giulia ha mostrato alcune foto, insieme al suo compagno, in cui si intravede il pancino: “Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi”, ha scritto a corredo delle immagini.

Lei e Pierpaolo stanno vivendo una nuova fase della vita di coppia e sono grati di aver ricevuto un dono così grande: “Adesso siamo pronti a vivere per te. Mamma e papà”. Migliaia di follower hanno commentato il post, congratulandosi con loro per la bella notizia e sono stati altrettanti i like. Ma a pochissimi giorni dall’annuncio della gravidanza, le sorprese non sono finite: è infatti spuntato fuori il nome della location per la ‘luna di miele’.

Giulia Salemi e Pierpaolo, l’annuncio inaspettato: cena speciale come luna di miele

Dopo aver annunciato che presto la famiglia si allargherà, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli sono stati travolti da migliaia di messaggi da parte dei fan. In moltissimi gli hanno manifestato tutta la gioia per il lieto evento e soprattutto non hanno nascosto l’entusiasmo. La notizia è stata accolta con grande gioia, ma a quanto pare le novità non sono finite. Infatti la coppia ha deciso di concedersi una sorta di luna di miele.

Per festeggiare il bambino in arrivo – come riporta Dagospia – hanno scelto di cenare a L’Opera di Saint Tropez. Dopo aver rivelato la bella notizia ai follower, Giulia ha poi avuto modo di parlare con loro e di manifestare le sue paure come futura madre. Alla domanda di una fan ‘Ti immagini mamma chioccia o mamma amica?’, ha spiegato di immaginarsi in entrambi i modi: “La società di oggi mi spaventa molto, quindi sicuramente sarò molto protettiva. Ora capisco quando mi lamentavo di mia madre e lei mi diceva ‘capirai solo un giorno quando sarai mamma’”.

L’annuncio della gravidanza è stato accolto con gioia anche dal primogenito di Pierpaolo. L’ex gieffino ha già un figlio, Leonardo, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero, la quale non appena la coppia ha pubblicato il post che annunciava la gravidanza, ha commentato raccontando la reazione di Leonardo: “Che notizia meravigliosa. L’ho detto a Leo e si è commosso. Ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri”.