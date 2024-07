Lo sapevi che i pipistrelli hanno i super poteri? Ecco quali sono e come li hanno sviluppati

Batman non ha i super poteri, tutti gli altri pipistrelli, invece, sì! Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito

Quello dei pipistrelli è il secondo gruppo più grande di mammiferi, subito dopo i roditori. Sebbene siano prevalentemente tropicali, alcune specie hanno colonizzato le zone temperate grazie a incredibili adattamenti, arrivando persino oltre il Circolo Polare Artico. Deserti, paludi costiere, foreste di conifere e giungle ospitano tutti dei chirotteri, l’ordine a cui appartengono i pipistrelli. Quello che in molti non sanno su questi animali così affascinanti è che essi possiedono dei superpoteri! Ecco quali sono e come si sono sviluppati.

I super poteri dei pipistrelli: ecco cosa bisogna sapere

Nel corso dei loro oltre 50 milioni di anni di evoluzione, i pipistrelli hanno ideato soluzioni straordinarie per affrontare le sfide della vita. Hanno sviluppato un sofisticato sistema di sonar per localizzare le prede e ali flessibili che consentono loro di volare orizzontalmente più velocemente di qualsiasi altro animale terrestre. C’è ancora molto da scoprire sul loro conto, ma ciò di cui gli scienziati sono sicuri è che posseggono dei veri e propri super poteri. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Ecolocazione

Contrariamente alla credenza popolare, i pipistrelli non sono ciechi, ma molti di loro non fanno affidamento sulla vista come senso principale. Invece, utilizzano l’ecolocazione per spostarsi e trovare cibo anche nell’oscurità più completa. L’ecolocazione è un metodo per percepire l’ambiente circostante emettendo suoni ad alta frequenza che rimbalzano sugli oggetti, creando un’eco.

Analizzando l’eco, i pipistrelli possono determinare la distanza, le dimensioni e la forma degli oggetti e degli esseri viventi, come una gustosa mosca. Questo sonar naturale è così avanzato che alcuni pipistrelli possono rilevare oggetti sottili come un capello umano o distinguere differenze nei ritardi dell’eco inferiori a un microsecondo.

Volo veloce

I pipistrelli sono gli unici mammiferi che utilizzano i muscoli per volare in modo autonomo, conferendo loro una tecnica di volo unica nel regno animale. Le loro ali somigliano a mani umane modificate, con dita allungate collegate da una membrana cutanea. Queste ali flessibili, ricche di vasi sanguigni, nervi e tendini, sono sostenute da muscoli speciali che rendono i pipistrelli volatori agili ed efficienti. A differenza delle ali di uccelli o insetti, quelle dei pipistrelli possono piegarsi in vari modi durante il volo, similmente a come una mano umana può chiudersi in diverse forme.

Inoltre, molti potrebbero essere sorpresi nel sapere che il record di volo autonomo più veloce sulla terra è detenuto dal pipistrello dalla coda libera messicano. Nel 2016, ricercatori nel sud-ovest del Texas hanno registrato velocità massime di 161 km/h in pipistrelli di questa specie, rendendolo il mammifero più veloce del mondo, nonostante il suo peso di soli 10 grammi. Questo è più veloce anche del falco pellegrino, che può raggiungere quasi 322 km/h in picchiata, ma in volo orizzontale raggiunge solo velocità tra i 64 e i 96 km/h.

Longevità

In biologia, solitamente gli animali più piccoli tendono a vivere meno rispetto a quelli più grandi. Tuttavia, i pipistrelli rappresentano un’eccezione, essendo i mammiferi più longevi in relazione alle loro dimensioni corporee. Un esempio significativo è un minuscolo vespertilio di Brandt in Russia, che pesava meno di 7 grammi e ha vissuto almeno 41 anni.

Gli scienziati hanno studiato approfonditamente le cellule dei pipistrelli per comprendere il segreto della loro longevità. Hanno focalizzato l’attenzione sui telomeri, strutture situate alle estremità dei cromosomi. Nella maggior parte degli animali, i telomeri si accorciano con l’età, portando alla degradazione e alla morte delle cellule a causa dell’invecchiamento. Tuttavia, nei pipistrelli più longevi, come quelli del genere Myotis, i telomeri non sembrano accorciarsi con l’età.

Capire i motivi della lunga vita dei pipistrelli e come mantengono la salute durante l’invecchiamento potrebbe un giorno contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita umana.

Resistenza ai virus

Oltre a vivere a lungo, i pipistrelli mantengono una salute eccellente durante la loro vita, mostrando una incidenza molto bassa di tumori. Inoltre, sono in grado di contrarre virus potenzialmente letali, come la rabbia e l’Ebola, senza sviluppare malattie. Per comprendere come ciò sia possibile, gli scienziati stanno esaminando la genetica dei pipistrelli, che ha fornito alcuni indizi utili. L’analisi del genoma di sei specie di pipistrello ha svelato un’antica interazione tra i filoni evolutivi dei pipistrelli e dei virus. Ad esempio, i geni dei pipistrelli implicati nei processi immunitari e infiammatori mostrano mutazioni periodiche nel tempo, probabilmente in risposta alle infezioni da virus che si erano evoluti per infettare i pipistrelli in modo più efficace.

Si ipotizza che i pipistrelli possano fungere da serbatoi per diversi virus che possono infettare l’uomo, come il virus Nipah, che può essere spesso fatale. Alcuni ricercatori hanno suggerito che il SARS-CoV-2, il coronavirus responsabile della pandemia di COVID-19, potrebbe avere avuto origine nei pipistrelli, mentre altri mettono in discussione questa teoria, ritenendo che i pipistrelli non siano necessariamente i diretti responsabili.

In ogni caso, i pipistrelli selvatici portatori di coronavirus non rappresentano una minaccia per l’uomo se lasciati indisturbati, come spiegano gli esperti di conservazione ambientale. Inoltre, la ricerca sul loro sistema immunitario, particolarmente unico, ha contribuito a chiarire come alcune persone possano convivere con i virus senza ammalarsi.

Difensori dell’ambiente

Oltre alle loro capacità, i pipistrelli contribuiscono significativamente agli ecosistemi in cui vivono. Tre specie su quattro di pipistrelli si nutrono di insetti, consumandone ogni notte una quantità pari al loro peso corporeo o persino di più. Molti di questi insetti sono parassiti che possono danneggiare coltivazioni agricole importanti, come il cotone. Gli scienziati stimano che i pipistrelli “mangia-insetti” possano far risparmiare agli agricoltori americani circa 23 miliardi di dollari (quasi venti miliardi di euro) all’anno, riducendo i danni alle coltivazioni e la necessità di utilizzare pesticidi.

Molte specie di pipistrelli favoriscono anche la salute e la diversità delle piante. Per almeno 549 specie vegetali, i pipistrelli sono cruciali per l’impollinazione e la dispersione dei semi. Tra queste piante ci sono diverse coltivazioni alimentari diffuse, come banana, mango, guava e cacao, ingrediente principale del cioccolato.

Inoltre, dobbiamo ai pipistrelli anche l’esistenza di alcuni cocktail: il pipistrello dal naso lungo minore, che vive dall’America centrale fino al sud-ovest degli Stati Uniti, è essenziale per l’impollinazione del cactus dell’agave blu, da cui si produce la tequila. Questi pipistrelli contribuiscono anche all’impollinazione del cactus saguaro, un famoso simbolo del deserto di Sonora.