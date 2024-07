Sanremo 2024: 6,5 milioni di voti non registrati, questo ha cambiato gli esiti della classifica?

La denuncia dell’Agcom ha fatto sorgere a molti un dubbio: Geolier avrebbe potuto superare Angelina Mango?

Molti appassionati del Festival di Sanremo si sono chiesti se nell’ultima edizione della kermesse Geolier avrebbe potuto vincere superando Angelina Mango, dopo la denuncia dell’Agcom a proposito dei più di 6 milioni di voti dispersi. La domanda che si pongono è se il Festival di Sanremo 2024 sia stato falsato.

Ecco i fatti: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha richiamato la Rai a rivedere il capitolato tecnico della piattaforma del televoto. L’obiettivo è aumentare la capacità di elaborazione dei flussi di voti via SMS per prevenire disservizi futuri, e ha chiesto alla Rai di comunicare le azioni intraprese. Nella nota emessa, l’Agcom spiega di aver esaminato gli esiti delle verifiche sugli standard di trasparenza ed efficacia del televoto della 74ª edizione del Festival di Sanremo, dopo numerose segnalazioni ricevute.

I risultati

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’ultima serata del Festival, dove sono stati registrati circa 1,8 milioni di voti con riscontro via SMS agli utenti, mentre circa 0,9 milioni hanno ricevuto un messaggio di mancato addebito e 0,3 milioni di voti non validi, che pur essendo stati elaborati, non sono stati riscontrati. Le verifiche hanno rivelato che, a fronte di circa 3 milioni di voti mediante SMS contabilizzati, il numero di SMS pervenuti alla piattaforma era di circa 9,5 milioni. Questo eccesso non contabilizzato è stato causato da una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto. Inoltre, è emerso che circa 4,3 milioni di voti avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni.

Avrebbe vinto Geolier?

Questo ha sollevato la questione sulla possibile vittoria di Geolier. Secondo il regolamento del Festival, il vincitore è determinato dalla media del televoto (34%), della sala stampa (33%) e della giuria delle radio (33%). Le tre giurie hanno contribuito alla vittoria di Angelina Mango con il 40,3% dei voti totali, suddivisi così: 73,5% dalla sala stampa, 31,2% dalla giuria delle radio, e 16,1% dal televoto. Geolier si è classificato secondo con il 25,2% dei voti, così ripartiti: 1,5% dalla sala stampa, 14,1% dalla giuria delle radio, e 60% dal televoto. Sebbene Geolier sia risultato il vincitore nel televoto, Angelina Mango ha ottenuto la maggioranza dei voti dalle altre due giurie, assicurandosi la vittoria con due terzi dei voti totali.

Anche se Geolier avesse ottenuto una percentuale di televoto ancora più alta, non avrebbe comunque vinto, dato il peso considerevole delle altre due giurie. Il televoto, pur importante, rappresenta solo una parte del meccanismo di votazione del Festival di Sanremo, il che garantisce che la vittoria sia il risultato di una valutazione complessiva e non solo della preferenza del pubblico da casa. In sintesi, nonostante i problemi tecnici riscontrati durante il televoto, il sistema di votazione del Festival di Sanremo 2024 ha comunque funzionato secondo le regole stabilite, e la vittoria di Angelina Mango è risultata dalla combinazione dei voti delle tre giurie. La necessità di migliorare la piattaforma del televoto è evidente, ma non mette in discussione l’esito finale del concorso.