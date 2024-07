Ida Platano vola in Sardegna: la spiaggia da sogno scelta dalla tronista

Ida Platano ha dato il via alle sue vacanze, per quest’estate l’ex tronista ha scelto un luogo meraviglioso: le immagini dalla spiaggia.

Ida Platano archiviata la brutta esperienza del trono a Uomini e Donne ha deciso di partire per le vacanze e ha scelto una location da mille e una notte. L’ex tronista, infatti, è volata in Sardegna e ha condiviso alcune immagini dalla spiaggia in cui si trova dove c’è un mare a dir poco paradisiaco.

L’ex tronista a quanto pare quest’estate si è voluta viziare, così da Brescia ha raggiunto una delle location più belle d’Italia per godersi il mare, il sole e il relax. Non si sa con chi sia partita, se sia in dolce compagnia, se con lei ci sia il figlio o qualche amico. Per ora ha condiviso solo immagini di un posto meraviglioso, da fare davvero invidia.

Dove è andata Ida Platano in vacanza, la meta scelta dalla tronista

Ida Platano non solo ha scelto la Sardegna ma ha deciso di andare in uno dei gioielli più belli che c’è. L’ex tronista ha condiviso alcune immagini nelle sue storie Instagram dove mostra la spiaggia splendida in cui si trova.

Si tratta della spiaggia di Mari Pintau, che in dialetto significa mare dipinto. Questo angolo di paradiso, con spiaggia a ciottoli e sassi e un mare cristallino si trova a Quartu Sant’Elena, a circa venti chilometri da Cagliari. Dalle storie precedenti sembrerebbe che la bella Ida abbia optato per un resort e che si stia rilassando davvero moltissimo. Considerato come si è concluso il suo percorso a Uomini e Donne è normale che si sia voluta godere delle vacanze “10&lode”.

E mentre lei si trova in Sardegna le voci su un suo possibile ritorno nel programma di Maria De Filippi diventano sempre più insistenti. Le registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero iniziare a fine agosto e ancora non si ha la certezza su chi saranno i prossimi protagonisti del daiting show di Canale 5. L’ex tronista potrebbe decidere di mettersi in gioco ancora una volta, del resto la conduttrice aveva lasciato intendere – quando l’ha salutata – che per lei la porta è sempre aperta.

Se Ida dovesse tornare, secondo quanto affermato anche da Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne, potrebbe sedersi nel parterre del trono over e tornare, quindi, nelle vesti di dama. Sarà interessante vedere se anche Mario Cusitore tornerà nel programma, ma al momento sono solo supposizioni, la bella parrucchiera siciliana intanto si gode le splendide vacanze.