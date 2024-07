Temptation Island Raul e Martina non si è chiuso tutto al falò: “Dopo appena due giorni….”

La storia tra Raul e Martina a Temptation Island potrebbe non essere finita: cosa è successo appena due giorni dopo il falò

Raul Dumitras e Martina De Ioannon si sono lasciati dopo il falò di confronto nella puntata finale di Temptation Island. Nonostante l’importante avvicinamento della fidanzata al tentatore Carlo Marini, il ragazzo si è detto comunque ancora innamorato, ma lei ha ammesso di non esserlo come prima e i due sono usciti da soli dal reality.

Sono una delle coppie che ha fatto emozionare di più il pubblico e che soprattutto ha fatto discutere di più, per via di alcune reazione violente di Raul, per lacrime e l’apertura che ha dimostrato nel corso del reality e per i comportamenti della bella fidanzata, che si è lasciata andare totalmente a una nuova conoscenza.

In ‘Un mese dopo…’ su WittyTv, i due hanno dato la loro versione su cosa è successo dopo il programma. “Appena tornato a casa mi è mancata moltissimo, quindi è stato particolare tornare e, di botto, non averla. Si può essere molto delusi da una persona ma non puoi cancellare il sentimento come se niente fosse. Se è amore, non passa così“, ha detto Raul. il quale ha aggiunto che si aspettava che lei lo contattasse, almeno per confrontarsi dopo il falò. Lei ha precisato per l’ennesima volta che stava bene anche senza di lui e ha preferito dire tutta la verità. Ora si sente sporadicamente con il tentatore Carlo, ma vuole andarci piano dopo aver chiuso una relazione così importante.

L’ultima indiscrezione su Raul e Martina dopo Temptation Island: i due non hanno perso tempo

Ma c’è qualcosa che l’ormai ex coppia non ha detto? A quanto pare sì, dato che sono parecchie le voci sul fatto che entrambi abbiano già un’altra relazione. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Martina ha provato a vedere Carlo almeno altre due o tre volte, ma adesso ha un’altra relazione. Raul, invece, sta vedendo la tentatrice Nicole.

Ma non è finita qui, perché Dumitras si starebbe divertendo in giro per locali, cercando di dimenticare la sua ex ragazza, e avrebbe iniziato una relazione con Nicole addirittura due giorni dopo la fine del programma. Insomma, non ha perso tempo per voltare pagina e cercare la felicità. “Alla faccia dell’amore”, è il commento alla notizia da parte della Marzano.

Evidentemente, i due non erano fatti per stare insieme e c’è già chi vede per loro un percorso simile a quello di Mirko e Perla, con la partecipazione al prossimo Grande Fratello. Vedremo se Alfonso Signorini cercherà di dare un seguito alla saga di Raul e Martina, che tanto ha appassionato i telespettatori di Temptation Island.