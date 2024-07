Nel cast di Beautiful il volto più amato dagli italiani: eccolo con Brooke sul set

Arriva nel cast di Beautiful il volto più amato dagli italiani: fotografato assieme a Brooke sul set. Ecco cosa sta succedendo

Una grande sorpresa è in arrivo a Beautiful, l’amatissima soap opera americana seguita da più di trent’anni da milioni di italiani. Entrerà a far parte del cast, almeno per alcune puntate, un personaggio italiano tra i più amati della nostra tv. Una notizia che nessuno si aspettava, che ha lasciato molti di stucco a che farà la felicità dei fan di questo volto noto.

I produttori devono aver pensato che chiamare un noto personaggio italiano per recitare nella soap opera avrebbe attirato ancora di più il pubblico televisivo italiano, già molto fedele a Beautiful. Magari potrebbe spingere nuovi spettatori a seguire la serie.

Del resto, questo personaggio per la sua versatilità, eccentricità e audacia, si presta a recitare anche in una soap opera, dopo aver partecipato a una infinità di programmi di televisivi, come ospite, opinionista, conduttore, concorrente e giudice di talent. Forse avete già capito di chi si tratta.

Nel cast di Beautiful arriva il volto più amato dagli italiani: ecco la foto con le due famose attrici

L’italiano che presto vedremo tra i protagonisti della soap opera Beautiful è Cristiano Malgioglio, noto cantante e paroliere che negli ultimi anni si è affermato come poliedrico personaggio televisivo: opinionista di costume in tante trasmissioni televisive, è stato anche concorrente di reality ma soprattutto giudice di talent show, come Tale e quale e Amici. Ha condotto anche una edizione dell’Eurovision, quella vinta dai Maneskin, in cui mantenne la promessa di spogliarsi in caso di vittoria della band romana.

Malgioglio ha dato l’annuncio della sua partecipazione a Beautiful qualche giorno fa, sulla sua pagina Instagram, con una foto che lo ritrae insieme a due famosissime attrici della soap opera. In una posa delle sue, come potete vedere dalla foto qui sopra, Cristiano Malgioglio è tra Katherine Kelly Lang, che in Beautiful interpreta Brooke Logan, e Ashley Jones, che nella serie è Bridget Forrester, figlia di Eric Forrester e Brooke.

Nella foto, le due attrici sorridenti fanno il segno della vittoria con le dita, mentre Malgioglio, con la mano tesa sotto il mento, è sornione e sicuro di sé. Chissà quale parte gli affideranno, molto probabilmente quella di un eccentrico stilista italiano, visto che Beautiful è ambientato nel mondo della moda.

Nei commenti Cristiano Malgioglio ha annunciato così il suo ingresso nel cast di Beautiful: “Capita che all’improvviso il produttore di Beautiful, Casey Kasprzyk mi offre una parte nella soap più amata al mondo, in compagnia delle bellissime Katherine Kelly Lang e Ashley Jones“.