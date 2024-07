Boom di gravidanze al Grande Fratello: tutte le ex vippone in dolce attesa

Dopo la fine del Grande Fratello sono numerose le ex vippone in dolce attesa: ecco chi è incinta tre le ex concorrenti.

Numerose sono le mamme Vip in dolce attesa in questa calda estate italiana. Alcune lo hanno comunicato già da diverse settimane, mentre altre lo hanno annunciato solo di recente, contando sulla gioia e sul supporto dei tanti fan che non fanno mancare il loro calore.

La casa del Grande Fratello è stato un luogo in cui sono nati numerosi amori. Alcune coppie si sono sciolte qualche tempo dopo, mentre altre non solo continuano a vivere la loro relazione con serenità, ma hanno deciso di allargare la famiglia. E mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono convolati a nozze, altri protagonisti del Grande Fratello diventeranno presto genitori.

Grande Fratello, tutte le gravidanze delle ex concorrenti

L’ultimo annuncio è stato quello di Giulia Salemi e Pierapolo Pretelli. La coppia, che ha superato nel migliore dei modi il periodo di crisi, ha comunicato a tutti i suoi sostenitori che presto diventeranno genitori del loro primo bambino. Gli ex concorrenti del GF Vip 5 hanno deciso di comunicare la notizia ai propri fan pubblicando una bellissima foto in cui si vede la modella mostrare il pancino.

Nella stessa edizione del GF è nato l’amore anche tra un’altra coppia, ovvero quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Anche loro hanno comunicato proprio di recente di essere in dolce attesa e che presto diventeranno genitori per la prima volta. L’ex gieffina aveva comunicato a giugno le difficoltà della gravidanza ed aveva rivelato che la data presunta del parto è intorno al 6 settembre, quindi proprio agli sgoccioli dell’estate.

Rosalinda, inoltre, ha commentato la gravidanza di Giulia, rivelando che la quinta edizione del GF Vip vive un momento molto bello per quanto riguarda le gravidanze. Oltre a Salemi e Cannavò, infatti, sono in dolce attesa anche Carlotta Dell’Isola e Selvaggia Roma, tutte e due, infatti, hanno partecipato al reality show di Canale 5 insieme a Rosalinda e Giulia.

Carlotta è legata da molti anni al compagno Nello Sorrentino, con il quale ha partecipato anche a Temptation Island che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Mentre Selvaggia Roma, anche lei volto noto al pubblico del reality dei sentimenti, è fidanzata con Luca Teti. Davvero un gran bel momento per le ex concorrenti del Grande Fratello.