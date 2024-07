Royal Family, spunta la profezia choc sul principe George: tutti sconvolti

Il principe George, in quanto primogenito, è destinato al trono inglese proprio come suo padre William. La profezia dell’esperta reale.

Il primo figlio di William e Kate venne al mondo il 22 luglio 2013. Pochi bambini possiedono un percorso predefinito in età infantile, George è uno di questi. Così come William, Carlo e prima ancora Elisabetta, il primogenito dei Principi del Galles sarà formato affinché possa regnare sulla Gran Bretagna come i suoi predecessori. La pressione esercitata dall’istituzione monarchica viene al contempo alleggerita dalla costante presenza della madre e soprattutto del padre, il quale conosce bene il carico di responsabilità associate al ruolo.

Per questo motivo William trascorre molto tempo con il piccolo George. Oltre a portarlo con sé in occasione di determinati eventi – quali ad esempio gli Europei 2024 – durante i quali il principe ha modo di conoscere alcuni dei diplomatici e delle figure con le quali dovrà confrontarsi in futuro. Benché la paura che Charlotte e Louis possano sentirsi un giorno come Harry diventi sempre più forte, i Principi del Galles devono necessariamente rispettare le linee guida dei membri anziani. L’istruzione, l’educazione e l’indole posata del piccolo – nonostante la giovane età – dimostrano chiaramente quanto possa essere difficile essere bambini all’interno delle mura dorate di Buckingham Palace.

La profezia sul principe George

Debbie Frank, un tempo astrologa di Diana Spencer, ha analizzato ora e giorno di nascita del piccolo George. L’esperta reale ha descritto il primogenito dei Principi del Galles come “empatico e generoso”, ma anche legato inevitabilmente alla madre Kate. “Sua madre, la principessa Kate, è nata sotto il segno solare del Capricorno e, cosa interessante, ha la Luna in Cancro [il segno del piccolo George]“ – questo, secondo Frank, favorirebbe il legame emotivo tra i due. Ed in merito al suo futuro come monarca, l’astrologa ha le idee molto chiare.

“George sarà un monarca che darà la precedenza al cuore […] e che prenderà decisioni basate sull’istinto” – ha spiegato – “dato che non ha pianeti nei segni d’aria”. Insomma, secondo la carta astrale studiata dall’esperta reale, la forma mentis di Diana Spencer non è svanita del tutto. Laddove il primogenito di William dovesse diventare un re sensibile, di cuore e tendente all’istinto è evidente che ciò implichi una notevole somiglianza con la nonna scomparsa. Nel frattempo il principe cresce ogni giorno: ha compiuto da poco 11 anni e, come da tradizione, i genitori hanno pubblicato un post celebrativo sull’account Instagram ufficiale della coppia.