Beautiful, il terribile sospetto di Steffy: Hope in guai seri

Nuove anticipazioni di Beautiful rivelano una novità che lascia senza parole: Steffy nutre forti sospetti su Hope, che finisce nei guai.

Anche durante il periodo estivo i telespettatori continuano a seguire in massa la soap opera statunitense, che non delude mai tra misteri da risolvere e segreti inconfessabili. Nelle ultime puntate l’attenzione è tutta per Sheila, ignara del piano escogitato da Bill per incastrarla.

Ma adesso arrivano le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda oggi, 31 luglio: Steffy comincia a non fidarsi più di Hope in quanto ritiene che la figlia di Brooke le stia nascondendo qualcosa. Le due amiche adesso sono ai ferri corti e sarà complicato ricucire il loro rapporto, perché il segreto tenuto nascosto ancora per poco, costituisce una pugnalata al cuore per la bellissima moglie di Finn.

Beautiful, anticipazioni 31 luglio: Steffy scopre la verità su Hope

Il focus della puntata è il legame tra Sheila e Bill. La donna riceve una proposta di nozze, ma si tratta di una trappola: lo Spencer la sta attirando nella trappola architettata assieme a Ridge, per spedirla finalmente in carcere. Perciò deve reggere il gioco fino alla fine, sebbene sia molto dura: per questo disegno più grande sta rischiando di compromettere il rapporto con la sua famiglia, convinta che lui sia complice della perfida protagonista della soap. Nel frattempo Steffy deve fare i conti con Hope.

Come è ormai noto, quest’ultima ha reintegrato il suo ex Thomas come stilista nella casa di moda Hoper for te future, certa che possa essere una buona idea, nonostante il parere contrario di Liam. Anche mamma Brooke è un po’ scettica poiché teme che la figlia soffra ancora. Steffy invece ritiene che la scelta di Hope nasconda un secondo fine, infatti è convinta che abbia riammesso Thomas solo perché ne è innamorata. Nasce così un confronto parecchio acceso tra le due donne, in cui Steffy chiede a Hope di confermare o smentire questo sospetto.

Hope nega insistendo sul fatto che si tratti di un sodalizio strettamente professionale, ma Steffy non le crede. Del resto ha già confidato le sue preoccupazioni a Finn, esprimendo il timore che Hope sia attratta da Thomas, eventualità che non potrebbe ignorare. Ma quali sono i veri sentimenti di Hope nei confronti di Thomas? Probabilmente la verità verrà a galla tra non molto, quindi non resta che continuare a seguire le prossime puntate di Beautiful.