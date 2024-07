Nuovo sistema di Google utilizzerà l’IA per segnalare gli incendi

Il colosso tech ha implementato il suo sistema di monitoraggio, con la possibilità di offrire un servizio di notifica che avvisa tramite app le persone nelle vicinanze di un rogo

In risposta ai tanti incendi che ogni anno caratterizzano le estati italiane e non solo, Google ha ampliato il suo sistema di monitoraggio degli stessi basato sull’intelligenza artificiale in 15 nuovi paesi, tra cui il nostro. Questo avanzamento rappresenta un passo significativo nell’uso della tecnologia per fronteggiare emergenze ambientali sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Il nuovo sistema di Google non si limita a tracciare gli incendi, ma offre un servizio di notifica che avvisa tramite app le persone nelle vicinanze di un rogo. Gli utenti possono ricevere consigli utili su come rimanere al sicuro attraverso Google Maps e la Ricerca Google. Questo servizio, attivo da poco tempo, ha già mostrato la sua efficacia: nelle ultime ore ha segnalato vari incendi scoppiati in diverse località.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Secondo Google, il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare una vasta gamma di dati satellitari, permettendo di identificare e tracciare i confini degli incendi in maniera tempestiva e accurata. Il modello AI è addestrato su un ampio insieme di immagini satellitari e sui segni lasciati dagli incendi dopo essere stati contenuti. Questo approccio consente di distinguere i roghi attivi con una precisione superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Yossi Matias, Vice President & Head di Google Research, ha spiegato: “L’AI ci permette di avere più dettagli e informazioni più veloci rispetto al solo uso dei satelliti. In questo modo riusciamo ad essere d’aiuto alle autorità del posto per intervenire in modo tempestivo e alle persone che si trovano nelle vicinanze dell’incendio, per farle mettere al sicuro.” Ha aggiunto che “Secondo alcune stime, negli ultimi 50 anni in Europa le aree a rischio incendi sono raddoppiate – questo è solo uno dei tanti modi in cui utilizziamo l’intelligenza artificiale per aiutare le comunità a fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico e i pericoli che ne derivano.”

Le novità

Tra le novità del sistema, le notifiche sono disponibili in diverse lingue e vengono inviate nella lingua impostata sul telefono dell’utente, assicurando così una comprensione immediata del messaggio. Inoltre, queste notifiche sono integrate con le indicazioni stradali di Google Maps, aiutando i viaggiatori a evitare percorsi pericolosi.

Il nuovo servizio è ora disponibile in diversi paesi europei: Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Monaco, Montenegro, Portogallo, Slovenia, Spagna e Turchia, oltre all’Italia. In Africa, il sistema è stato esteso a Kenya e Ruanda. “Nel continente africano cerchiamo di supportare anche altri progetti di Intelligenza Artificiale che sono legati a sostenibilità e impatto ambientale,” ha continuato Matias.

Come viene addestrata l’AI

Il modello di AI di Google è particolarmente sofisticato: viene addestrato su diverse fonti di dati, inclusi numerosi tipi di immagini satellitari e dati relativi ai segni lasciati dagli incendi contenuti. Questa tecnologia è supportata da altri modelli di AI che verificano l’esistenza di incendi, permettendo di stabilire confini delle fiamme più precisi e definiti.

Solo nella prima settimana di luglio, Google ha inviato notifiche a 1,4 milioni di persone, sovrapponendo queste informazioni anche alle indicazioni stradali. Un esempio concreto dell’efficacia del servizio si è verificato recentemente a Nuoro, dove il sistema di Google ha segnalato e delineato chiaramente una zona d’incendio, fornendo informazioni tempestive a chi si trovava nelle aree limitrofe.