Harry e Meghan, finisce malissimo: guai seri per la coppia reale

Harry e Meghan si sono trasferiti ormai da diverso tempo negli Usa, ma starebbero vivendo momenti sempre più difficili.

La famiglia reale, in via generale, sta vivendo uno dei momenti più difficili, tra la malattia di Re Carlo, e quella di Kate Middleton.

Si tratta di una situazione alquanto difficile da gestire, ma i reali sono determinati e lo stanno facendo al meglio. Inoltre, ci sono le presunte tensioni che continuerebbero a esserci tra i duchi di Sussex e i reali, e che da anni occupano le cronache dei giornali.

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, a Montecito, in California, sono avvenuti una serie di avvicendamenti che li hanno allontanati sempre più dalla famiglia reale. Ma in particolare, secondo un esperto reale, come riporta Il Mirror, ci sarebbe stato un errore molto più grave, che la coppia avrebbe commesso. Ecco di che cosa si tratta esattamente.

Harry e Meghan e quei passi falsi che avrebbero diminuito la loro popolarità

Secondo un esperto reale, la popolarità di Harry e Meghan starebbe diminuendo. Dall’allontanamento dalla famiglia reale, infatti, la coppia ha criticato parecchio la monarchia, rilasciando interviste a Oprah, oppure con il loro documentario su Netflix, e poi con il libro Spare.

In questi anni, si sarebbero attirati numerose critiche, e l’esperto reale Lee Cohen sosterrebbe che mentre i duchi di Sussex, un tempo, erano la coppia che rappresentava una sorta di fiaba moderna, dopo le loro lamentele ci sarebbe stata un’inversione di marcia da parte dell’America nei loro confronti, e l’affetto degli americani per questa coppia si sarebbe raffreddato, non poco.

«Harry e Meghan adorano lamentarsi. E nella società americana in gran parte ottimista, questa è una brutta figura. Mentre alcuni vedono l’apertura della coppia come una posizione coraggiosa contro la rigidità istituzionale, molti altri la percepiscono come ingrata e divisiva», ha spiegato l’esperto reale.

Parte degli americani, secondo Cohen, soprattutto coloro che hanno rispetto per la monarchia, «trovano queste critiche ripetute irrispettose e sconvenienti. Quindi, l’infinita narrazione di lamentele dei Sussex ha alienato molti che un tempo ammiravano la loro franchezza».

Dunque, attualmente la popolarità dei Sussex starebbe diminuendo in America. L’esperta reale Jennie Bond, a proposito di questa presunta diminuzione di fama dei duchi, ha chiosato commentando:«La fama è spesso un’arma a doppio taglio: un minuto sei seduto in cima a un piedistallo di adorazione, e quello dopo vieni buttato giù in modo sconveniente. Non immagino che Harry si interessi molto ai sondaggi casuali sulla loro popolarità… ma l’esperta di media Meghan potrebbe trovare la cosa piuttosto difficile da accettare». Solo il tempo saprà dire se le cose stanno effettivamente così, oppure no.