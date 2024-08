Temptation Island, scontro tra due protagonisti: volano frecciatine social

Volano frecciatine social tra due protagonisti di Temptation Island: parole al veleno tra i due protagonisti del programma.

Hanno dato vita a una delle coppie più discusse del programma, e ora sono entrambi seguitissimi sui social dopo aver partecipato a Temptation Island. Raggiunti dalle domande degli utenti, hanno deciso però di lanciarsi frecciatine reciproche sui social: ecco cosa si sono detti e cosa è accaduto dopo il programma.

Accade spesso a Temptation Island che i protagonisti più amati vengano seguiti anche dopo la partecipazione alla trasmissione. In particolare attirano di più l’attenzione le coppie che si dicono addio in modo turbolento, o i concorrenti che escono insieme a qualche tentatore. Nelle ultime ore due dei concorrenti più criticati durante l’ultima edizione del reality si sono scambiati frecciatine velenose.

Lite tra i protagonisti di Temptation Island, volano parole pesanti sui social: l’ex fidanzato accusa l’amica

Lino Giuliano e Martina De Ioannon hanno partecipato a Temptation Island insieme ai rispettivi fidanzati e nelle ultime ore si sono attaccati reciprocamente sui social. Infatti il 29enne napoletano ha parlato dell’ex fidanzata di Raul Dumitras sfogandosi in una diretta su Instagram. La 26enne romana è diventata molto amica dell’ex fidanzata di Lino, Alessia Pascarella, infatti l’ha raggiunta a Napoli lo scorso weekend.

Interrogato dai fan sui social Lino ha rivelato cosa pensa di Martina dopo che quest’ultima ha parlato male di lui. “Parla quella che si è fatta mettere le mani là, sul popò, parla lei che si è fatta prendere in braccio da quello, parla lei che sculettava davanti a quello che le diceva ‘ma mi stai sculettando avanti?’ e quella rideva. Parla lei che stava corteggiando lei a Carlo. Di che vuoi parlare, vita mia, ja per favore, non puoi venire ad attaccare me, hai capito com’è? Il fatto è che certe persone non possono proprio parlare, cioè pensate a voi, ma non parlate di me“.

Queste parole sono solo un estratto di quanto detto durante la diretta su Instagram, durante la quale Lino Giuliano ha risposto alle domande dei fan che volevano sapere qualcosa in più sulla fine della storia con Alessia. Qualcuno chiaramente ha chiesto anche di Malika e poi dei commenti contro Lino fatti da Martina nel corso di una recente intervista Lino.

Commenti negativi che hanno scatenato la reazione di Lino. Ma intanto la sua ex, Alessia, ha passato l’ultimo weekend a Napoli proprio in compagnia di Martina, e inoltre le due ragazze erano assieme al single Carlo Marini. Vedremo se le frecciate di Lino scateneranno la reazione di Martina.