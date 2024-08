Derby d’Italia in casa Thuram, papà Lilian avvisa i figli Marcus e Khéphren: “Verrò a controllarvi…”

L’ex difensore ha sempre dimostrato interesse anche in altre discipline, non solo nel calcio. E lo sta dimostrando anche a Parigi 2024

Prima Lilian Thuram ha esultato per il clamoroso doppio oro (in un solo giorno e in due specialità diverse, nei 200 metri rana e nei 200 metri farfalla) di Leon Marchand, poi ha avuto il tempo di dedicare un pensiero ai due suoi figli, Marcus (attaccante dell’Inter) e Khephren (centrocampista della Juventus): “Vivono la loro epoca, provano a fare le cose per bene, io sono vecchio ma andrò a controllarli”. Parola di papà.

Felicità olimpica

L’ex difensore, che in Italia ha indossato le maglie di Parma e Juventus, è soddisfatto per questi Giochi Olimpici parigini: “Mi è piaciuta tantissimo la cerimonia di apertura dei Giochi, sono molto orgoglioso di essere francese e dei valori che sono stati trasmessi. Non sbagliamo a preoccuparci per la sicurezza, sta andando tutto bene e spero che si continui così. Sicuramente andrò a vedere il judo, Francia-Argentina di calcio e altri sport di cui con le Olimpiadi ti interessi perché magari non li avevi mai visti prima”, le sue parole, ospite di Casa Italia a Parigi 2024.

Impresa Marchand

Lilian Thuram ha esultato per il doppio oro del transalpino Marchand nei 200 metri rana e 200 metri farfalla: “I tempi cambiano, è giusto non restare fermi e interessarsi anche di altre discipline”, ha suggerito l’ex difensore, campione d’Europa e del Mondo con la Nazionale francese. Per poi aggiungere: “La gente che critica chi non raggiunge il podio. Non conosce lo sport, è facile criticare senza far nulla”. Infine. “Mi farebbe piacere che alla fine di queste Olimpiadi si ricordi la grande festa fatta di unione, indipendentemente dalle etnie e dalle religioni”. E se lo dice uno come Lilian, c’è da credergli. Lui ha fatto tanto nel mondo del calcio, ma non si è mai tirato indietro nel dire la sua e nell’appoggiare atleti di altre discipline. Esattamente come sta facendo in questi giorni a Parigi 2024.