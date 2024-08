Elisabetta Gregoraci, nuovo flirt dopo Giulio Fratini? Beccata così proprio con lui

La storia con Giulio Fratini è giunta al capolinea? Forse c’è un altro uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci, è stata pizzicata con lui.

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci è finita ancora una volta al centro del gossip. A quanto pare con Giulio Fratini è finita e ora Elisabetta sta vivendo un nuovo flirt. Infatti la conduttrice è stata paparazzata in compagnia di un ex gieffino e i loro atteggiamenti lasciano chiaramente intendere che tra i due c’è una complicità che va oltre la semplice amicizia.

In una recente intervista concessa al settimanale Chi la splendida conduttrice aveva detto: “Flavio Briatore è la mia famiglia, Giulio Fratini è il mio fidanzato, Nathan il mio grande amore”, eppure adesso sembra esserci un altro uomo nella sua vita. La relazione con l’imprenditore toscano va avanti da circa due anni e fino a poche settimane fa sembrava procedere a gonfie vele, i due più volte sono stati paparazzati durante le loro vacanze all’insegna del relax e del divertimento e sono sempre apparsi molto complici e innamorati.

Elisabetta Gregoraci dimentica Fratini per l’ex gieffino? Le foto non lasciano dubbi

Gli scatti pubblicati sull’ultimo numero di Diva e Donna, ma anche sul settimanale Chi e altre riviste di settore, mostrano Elisabetta Gregoraci in atteggiamenti più che amichevoli con Alessandro Basciano, tornato da poco single dopo la fine della sua storia d’amore con Sophie Codegoni.

Si legge su Diva e Donna: “In un mare d’amore con un nuovo uomo”. I due si sono lasciati andare a baci passionali e dolci abbracci mentre si godono un po’ di vacanza e relax a Capri. Fino a pochi giorni fa la meravigliosa conduttrice era stata pizzicata con il compagno a Lampedusa e sembrava che le cose tra loro andassero per il meglio, ma a quanto pare non è più così, anche se non si hanno informazioni precise su quanto accaduto.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini è improvvisamente finita e lei ha già voltato pagina con Alessandro Basciano? Lei al momento non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire i rumors sulla sua vita sentimentale. Ma sicuramente, nelle prossime ore, ne sapremo molto di più.

Per lei ci sono stati importanti cambiamenti anche nella sfera professionale, ha infatti detto addio a Mediaset e sbarcherà sulla Rai nelle prossime settimane. L’ex moglie di Flavio Briatore sarà al timone del nuovo programma di moda Questioni di stile e i suoi tantissimi e affezionati fan non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo.