“Sono terrorizzata”, paura per Veronica Ursida: è successo nella sua casa

Paura per Veronica Ursida, l’ex dama del trono over ha condiviso un video che ha allertato i fan: “Sono terrorizzata”. Cosa è successo.

Veronica Ursida ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione al trono over di Uomini e Donne. Ha presenziato nel parterre femminile per diverse stagioni, ed è stata corteggiata d’alcuni cavalieri. Spesso è stata protagonista di accese discussioni con le altre dame, e questo le ha dato la possibilità di rivelare la sua personalità.

Donna molto bella, affascinante e attraente, a Uomini e Donne ha dimostrato di essere anche una attenta e intelligente. I suoi confronti accesi in studio l’hanno resa ancora più interessante per il pubblico. Nonostante sia stata accusata di essere interessata alle telecamere e alla popolarità social generata dal daytime di Maria de Filippi, Veronica si è sempre dichiarata una persona diretta, sincera e intenzionata a trovare l’anima gemella.

Non a caso quando si è legata a Vito Fusco ha lasciato il programma, e si è vissuta la sua storia lontano dalle telecamere. La relazione è durata due anni e si è conclusa la scorsa Primavera. L’ex dama ha spiegato in un’intervista i motivi della rottura, un addio che l’ha fatta soffrire particolarmente: “Purtroppo tra noi è finita. Abbiamo vissuto due anni e mezzo molto intensi, in cui c’è stato un alternarsi tra momenti belli e brutti. Questi ultimi in particolare hanno finito per sgretolare il nostro rapporto. Sono una donna che ha bisogno di certezze e per questo motivo ho deciso di prendere le distanze da una situazione che si stava trasformando in un incubo.”

Veronica Ursida, paura in casa: il video

Grazie anche alla partecipazione a Uomini e Donne, Veronica Ursida ha conquistato un vasto seguito sui social, dov’è anche molto attiva. Nei giorni scorsi l’ex dama è apparsa in un video terrorizzata, e in diretta ai fan ha raccontato cosa le stava accadendo: “Sono terrorizzata!” Ha esordito la Ursida: ma cos’è accaduto?

Veronica ha raccontato che stava cucinando e all’improvviso sono entrate nella stanza due grandi api. L’ex dama impaurita ha rivelato di aver spento la luce e di non sapere dove fossero e questo le ha creato una certa agitazione. Ha poi aggiunto che a causa dei recenti incendi avvenuti a Roma in una zona vicino alla sua abitazione è possibile che le api abbiano cercato vie di fuga diverse.

Alla fine del video Veronica ha inquadrato le api vicino alla luce, e ha urlato terrorizzata. Ha poi chiesto consigli su come mandarle via, e farle uscire dalla stanza. Non è noto come la vicenda si è conclusa, ma sicuramente l’ex dama sarà sopravvissuta ai due insetti che probabilmente saranno uscite dalla finestra.