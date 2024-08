La Promessa: proprio lei è pronta all’addio? Cosa svelano le anticipazioni

Che cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa: una protagonista, dopo il brutto colpo, vuole andare via dalla tenuta.

La Promessa continua, da quando ha esordito, a catturare l’attenzione dei telespettatori con una trama ricca di colpi di scena e di intrighi. Nelle ultime puntate si è concentrata sulla fuga d’amore di Manuel e Jana: i due stanno trascorrendo dei magici momenti insieme al mare, su una spiaggia deserta, lontana da tutti. Ed è lì che si sono lasciati andare alla passione, dopo la confessione sui sentimenti che provano.

Jimena, però, quando ha scoperto della partenza di suo marito, è andata su tutte le furie e ha avuto una crisi di nervi, tanto da scagliarsi ferocemente contro Cruz. Quest’ultima stava quasi per aggredirla, ma si è trattenuta per evitare che la situazione peggiorasse. Ha poi chiamato sua madre che nel giro di poche ore è arrivata a Palazzo e ha chiesto immediatamente spiegazioni ai marchesi sul comportamento che stanno avendo nei confronti di sua figlia. Nelle prossime puntate ci sarà un evento inatteso: un personaggio è pronto a dire addio alla tenuta.

La Promessa, anticipazioni prossimi episodi: vuole lasciare la tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa– come rivelano le anticipazioni- Jimena sarà sempre più amareggiata per il comportamento di Manuel. È infatti adirata per il fatto che non solo lui sia partito senza dire nulla ma anche perché ha ballato tutta la sera con la stessa dama durante la festa in maschera. Non sa però che la donna in questione è proprio Jana che ha partecipato al ballo dopo le insistenze di Maria.

Ebbene, la moglie di Manuel comincerà a prendere in considerazione l’idea di lasciare la tenuta e quindi di far scoppiare un vero e proprio scandalo. La marchesa, a quel punto, deciderà di intervenire per evitare che il nome dei Lujan finisca sulla bocca di tutta la nobiltà. Andrà quindi a parlare con sua nuora per convincerla a restare e a non prendere decisioni affrettate nel suo matrimonio. A quanto pare le sue parole saranno utili, dato che Jimena cambierà idea e darà una seconda possibilità a suo marito.

Quest’ultimo, però, è ormai consapevole di non provare nessun sentimento nei confronti di sua moglie e di aver perso completamente la testa per Jana. Non a caso, lontano dagli occhi di tutti, le ha confessato il suo amore e lo stesso ha fatto la domestica, che gli ha confidato di amarlo. Intanto Martina inizierà a stare molto male e cercherà di far credere a tutti che il suo malessere è legato ai sensi di colpa per suo padre. Margarita, però, preoccupata per la sua salute, chiederà prima a Jana di visitarla e poi ad Abel.