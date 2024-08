GF Mirko e Perla si sono detti addio? Il tira e molla non piace al pubblico: “Abbandonati dai fan”

I fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero fanno sentire la loro voce sui social, i followers cominciano a diminuire.

Sembra che i cosiddetti “imprenditori digitali” non abbiano ancora imparato l’amara lezione. Così come Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con l’insoddisfazione dei suoi followers, così Mirko Brunetti e Perla Vatiero rischiano di incorrere al medesimo destino. Sui social media la popolarità di coloro che, francamente, non godono di un talento particolare – quale la recitazione, giornalismo, scrittura, divulgazione e simili – si sviluppa esclusivamente su quello che viene definito lo storytelling. Il coinvolgimento degli utenti web dunque nasce dalla linea narrativa che il personaggio pubblico in questione decide di intessere.

Nel caso di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, il loro successo si fonda unicamente sulla loro storia d’amore. A partire da Temptation Island, fino ad arrivare al Grande Fratello Vip, il solo contenuto che la coppia ha offerto al pubblico è riassumibile nel tema amoroso. I due, di fatto, non hanno approfondito passioni, interessi, eventuali ambizioni professionali. Neppure nella Casa più spiata d’Italia hanno saputo raccontare una storia che risultasse indipendente dal partner. Si tratta di una scelta sicuramente vantaggiosa durante la partecipazione ad un reality, ma più simile ad un fuoco di paglia che rischia di spegnersi alla prima folata di vento.

Mirko e Perla, i followers abbandono la coppia, cosa sta succedendo?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, una volta conclusa l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, sono tornati alla loro quotidianità. Durante le prime settimane hanno tempestato i social con i loro scatti e stories di coppia, cavalcando così l’onda prodotta dalla loro relazione amorosa.

Dopodiché, contenuti di questo tipo sono diventati sempre più rari, fino a quando Amedeo Venza ha sostenuto pubblicamente che l’ex gieffino fosse stato pizzicato in vacanza in compagnia di alcune fanciulle. Brunetti ha quindi minacciato di prendere provvedimenti, per poi rivendicare il loro diritto alla privacy.

Ed è così che, in pochi giorni, il numero di followers associati alle loro fanpage ed ai profili Instagram ufficiali si è ridimensionato progressivamente. Coloro che seguono le loro vicissitudini dal debutto nella trasmissione delle tentazioni, hanno sensibilizzato la coppia alla condivisione di maggiori contenuti amorosi, senza tuttavia ricevere riscontro.

Il boom mediatico dei fantomatici Perletti si sta così esaurendo, proprio perché tanto Perla, quanto Mirko, non hanno offerto al pubblico uno storytelling alternativo. La prova, questa, di quanto il successo consumato sui social media si esaurisca con la velocità di un battito di ciglia.