Cinema, musica e letteratura: ad Agosto arte all’Asinara (con un ospite speciale)

Ad agosto, l’isola dell’Asinara si trasforma in un luogo di arte, musica, cinema e letteratura. Presente anche un ospite speciale.

Con l’arrivo dell’estate, è impossibile non partecipare a eventi organizzati per far vivere ai presenti momenti di pura magia. Ad agosto, infatti, sull’isola dell’Asinara andranno in scena delle serate contraddistinte da musica, cinema, letteratura e tanta arte. Inoltre, sarà presente un ospite speciale a cui verrà consegnato un premio a dir poco suggestivo.

Le serate dell’evento, Pensieri e parole, saranno quelle di sabato 24 e domenica 25 agosto, organizzate anche grazie al supporto del comune di Porto Torres, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Parco Nazionale dell’Asinara, della Fondazione di Sardegna e dell’assessorato allo Spettacolo della Regione.

La scaletta delle due serate avrà inizio sabato 24 agosto alle ore 19.00, con l’ultimo spettacolo della serata che andrà in scena alle ore 21.30. Per domenica 25, agosto, invece, si inizierà alle 19.00 e l’ultimo spettacolo partirà alle ore 22.00. Fra i presenti, oltre ai tanti e influenti personaggi che hanno fatto dell’arte nostrana una vera perla del settore, vi sarà anche l’attore Antonio Albanese, sempre capace di intrattenere il pubblico con i suoi monologhi e le sue battute.

Agosto all’Asinara, l’evento da non perdere

A parlare dell’evento che avrà luogo a Fornelli è stata l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. “Siamo lieti e orgogliosi di dare supporto anche per questa edizione al festival, il quale è divenuto un appuntamento fisso per la programmazione estiva nella nostra città”, ha affermato l’assessora (Comune.porto-torress.ss.it).

Anche il direttore artistico Sante Maurizi ha voluto evidenziare l’importanza di queste due serate contraddistinte dal rispetto del territorio: “Il festival ha come obiettivo quello di creare una manifestazione che abbia impatto zero sull’isola”.

Il programma partirà con le Canzoni dal Supercarcere, per poi passare alle vicende di Vittorio Luigi Ilardo, ai Cent’anni con la radio accesa, per poi concludere la serata di sabato 24 agosto con Una morte senza peso e la consegna del premio Isole del cinema ad Antonio Albanese.

Infine, domenica 25 l’evento inizierà con il concerto Mamma mia dammi cento lire, seguito da Le ribelli, dal Segreto di Natale e da Rosario va in pensione. In conclusione all’evento sarà proiettato il cortometraggio Il giudice ragazzino, pellicola del ’94 dedicata alla vita del giudice ucciso dalla mafia Rosario Livatino. Arte, cultura, musica e richiami storici saranno protagonisti di queste due serate, contraddistinte dalle testimonianze di chi ha vissuto alcune vicende che hanno scosso particolarmente tutto il Paese.