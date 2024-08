Non solo pelle e capelli: tutti se ne dimenticano in spiaggia, attenzione

Sicuramente anche tu dimentichi questa parte del corpo, quando vai in spiaggia. Non solo pelle e capelli, ma anche lei va protetta.

Con l’arrivo della bella stagione, e di conseguenza con l’arrivo delle alte temperature, il primo pensiero che balena nella mente di ognuno di noi consiste nel recarci, il prima possibile e per lungo tempo, al mare. Non parliamo solo della settimana (o poco più) di vacanza che ci spetta, staccando finalmente dal lavoro e dalla quotidianità della vita, ma parliamo anche semplicemente dei weekend che ci permettono di abbronzarci e divertirci al mare.

Prima di fare tutto ciò, c’è bisogno, però, di armarci di crema solare, spalmarla su tutto il corpo ed infine stendersi al sole. Purtroppo si tende, però, a commettere un enorme errore: si trascura un punto del nostro corpo che invece potrebbe scottarsi. Pronti a scoprire insieme di quale parliamo? Resterete senza parole.

Sole e mare? Ecco la parte del corpo da proteggere

Sappiamo benissimo, ormai soprattutto negli ultimi anni in cui la prevenzione è aumentata, che prima di recarsi al mare o di stendersi sul lettino, prendendo il sole, c’è bisogno di spalmare, su tutto il proprio corpo, la crema solare. Quest’ultima è davvero necessaria se vogliamo evitare brutte sorprese (alcune di esse anche gravi) e soprattutto se vogliamo evitare di scottarci.

Solitamente tendiamo ad applicarla solamente sul nostro corpo (braccia, gambe, seno, sedere, viso e pancia), ma in realtà anche una specifica parte del nostro viso andrebbe protetta al meglio con questo metodo. Di quale parliamo?

Ovviamente, come si può immaginare, si parla delle labbra. Le labbra, insieme a tantissime altre parti del nostro corpo, tendono ad essere totalmente dimenticate e ciò costituisce un enorme errore. Come tutti gli angoli della faccia, anche quest’ultima è colpita dai raggi diretti del sole, pertanto, se non protetta correttamente potrebbe bruciarsi, rilasciando così eritemi solari e soprattutto provocando la comparsa degli herpes.

Per poter proteggere questa parte del proprio corpo c’è bisogno soprattutto di uno stick labbra, molto protettivo. Magari se sulla nostra pelle tendiamo a stendere una crema solare piuttosto bassa, perché abbiamo un fototipo molto scuro, non possiamo fare lo stesso con le labbra. Più è alta la protezione solare, più saranno al sicuro. Ovviamente, come sempre, è bene anche fare un perfetto scrub prima dell’esposizione solare, per evitare problemi. Insomma, non dimenticate di proteggere le vostre labbra prima di ogni esposizione solare, perché potrebbe costarvi caro.