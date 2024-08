Osserva bene le onde del mare prima di tuffarti: se sono così, vai via subito

Esiste un tipo di onda del mare affascinante e surreale, che tuttavia ha causato molti incidenti: ecco perché e a cosa bisogna fare attenzione

La maggior parte delle onde raggiungono la riva e si infrangono orizzontalmente e parallelamente alla costa. Tuttavia, in alcune zone del mondo, potresti notare la creazione di un motivo a scacchiera sulla superficie dell’acqua. Il fenomeno è raro ma estremamente pericoloso.

Guardando queste onde dall’alto, sembra che ci sia una griglia sottomarina che forma increspature di forma quadrata. Tuttavia, il loro aspetto non risulta da alcuna circostanza che si verifica sott’acqua, ma è invece il risultato del modo in cui l’acqua si muove. Di seguito, scopriamo maggiori dettagli sul fenomeno e perché è così pericoloso.

Queste strane onde del mare sono molto pericolose: ecco perché

Le onde si formano solitamente quando il vento soffia in una direzione sulla superficie dell’acqua. Ma cosa succede quando il vento cambia improvvisamente direzione? I venti possono provenire da due diversi sistemi meteorologici, ciascuno molto lontano l’uno dall’altro. Dunque, quando si incontrano due onde generate da sistemi meteorologici diversi si viene a creare il fenomeno del “mare incrociato” o onde quadrate.

Queste ultime si formano spesso su zone peninsulari dove si incontrano due mari o oceani diversi. Quando le due onde opposte si scontrano, interagiscono tra loro scontrandosi ad angolo retto, risultando nell’aspetto quadrato visibile dalla terraferma. Sono affascinanti, ma queste increspature rappresentano una vera minaccia per tutti.

I mari incrociati si verificano generalmente lungo le aree costiere e sono rari. Eppure, c’è un luogo lungo la costa occidentale della Francia dove i mari si incrociano con sorprendente regolarità. Si tratta dell’isola di Rhé, la cui geologia la rende perfettamente situata per la loro formazione. Il sito è un’attrazione turistica che ogni anno porta migliaia di persone al faro dell’isola per osservare il fenomeno a distanza di sicurezza.

Con le onde quadrate, occorre fare attenzione sia per i naviganti che per i nuotatori. Parte di ciò che rende pericoloso questo bizzarro fenomeno è che si generano potenti correnti e onde che possono raggiungere quasi 3 metri di altezza, più che sufficienti per sommergere una grande imbarcazione. Secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA), queste onde sono state responsabili di una grande percentuale di incidenti navali dal 1995 al 1999. In breve, se si nota un’onda quadrata, è consigliato uscire immediatamente dall’acqua perché rappresenta un vero pericolo.