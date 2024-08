“Giorni felici”, Alberto Matano prima de La Vita in Diretta: le foto che fanno sognare

Alberto Matano si mostra felice prima del ritono in tv a La Vita in Diretta. Le foto pubblicate sui social dal conduttore sono mozzafiato.

Alberto Matano è uno dei giornalisti e dei conduttori più amati della televisione italiana. Attualmente è alla conduzione de La Vita in Diretta, programma di Rai1 con ascolti molti alti che gli permettono di battere con costanza la concorrenza di Pomeriggio Cinque, programma di Mediaset.

Matano, nato a Catanzaro, è al timone de La Vita in Diretta dal 2019. Il programma, grazie al lavoro di Alberto, è diventato una delle trasmissioni di punta della Rai nella fascia pomeridiana. La carriera del giornalista comincia poco prima degli anni dieci del 2000, quando ha condotto il TG1 dal 2007 al 2019. Poi dal 2013 al 2019 ha condotto diversi programmi ed è stato opinionista a Ballando con le Stelle. Una carriera in ascesa per Matano, ma adesso anche per lui è ora di vacanze.

Alberto Matano in vacanza, la foto che fa sognare i fan: giorni molto speciali per il conduttore

In questi giorni Alberto Matano si sta godendo le sue meritate vacanze, prima del ritorno imminente a La Vita in Diretta, in programma a settembre su Rai 1, subito dopo la pausa estiva. Il conduttore è andato in Calabria, nella sua terra natale, e più precisamente nella splendida località di Tropea. Nelle ultime ore Matano ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra sorridente, avendo alle spalle un paesaggio mozzafiato che ha lasciato i follower senza parole.

Dietro Alberto Matano c’è un mare meraviglioso. Il conduttore de La Vita in Diretta, oltre alla foto in cui esprime tutta la sua felicità per le vacanze nella sua terra natia, ha anche pubblicato un video in cui mostra la bellissima città dove alloggia, tramonti e palme. Sembrano davvero i Caraibi, ma invece è la meravigliosa Tropea. Non tutti conoscono questo luogo, ma le foto mostrate da Matano sono una bellissima pubblicità per questa splendida località calabrese, che ha spiagge così belle da togliere il fiato.

“Dillo a tutti, quanto è bella la nostra Calabria”, ha commentato una dei tanti follower del giornalista e presentatore. E ancora: “Tu e la Calabria, che meraviglia”. Matano, come detto, è calabrese e ci tiene tantissimo a mostrare con orgoglio la sua terra. E intanto si gode le vacanze, in attesa di tornare in televisione per una nuova stagione che si preannuncia ancora una volta impegnativa e ricca di soddisfazioni.