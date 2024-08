Betty Boop compie 94 anni, tutto quel che bisogna sapere sull’iconico personaggio

Betty Boop fece il suo debutto in un periodo di grandi trasformazioni a livello globale. Oggi scopriamo perché è diventata l’icona pop che oggi conosciamo e qual è stata la causa del suo declino.

Betty Boop compie 94 anni

Creata il 9 agosto 1930 per sedurre il pubblico, Betty Boop venne censurata dopo 90 cortometraggi nel 1939, considerata sconveniente e inaccettabile secondo il codice della censura dell’epoca, il codice Hays, un regolamento che impose tagli drastici a film, cortometraggi e animazioni.

Nata come cane nel 1930 nel cartone Dizzy Dishes, Betty si trasformò in donna nel 1932 con il corto Bamboo Isle. Non fu l’unica vittima del codice, ma sicuramente la più sfortunata: Titti, il pulcino, “colpevole” di essere rosa e quindi apparentemente nudo, vide il suo piumaggio cambiare colore.

Ma per Betty, non ci fu soluzione. Disegnata inizialmente in bianco e nero, fece il suo debutto a colori nel 1934 con Poor Cinderella, dove i disegnatori le donarono una sensuale chioma rosso fuoco (un look che Jessica Rabbit avrebbe fatto suo 54 anni dopo in Chi ha incastrato Roger Rabbit). Quella fu la prima e ultima volta che Betty uscì dal bianco e nero.

Il prossimo 19 novembre, Betty Boop tornerà in scena con lo spettacolo musicale BOOP! The Betty Boop Musical al CIBC Theatre di Chicago. Diretto da Jerry Mitchell (Hairspray), con musiche del vincitore del Grammy David Foster, testi di Susan Birkenhead e libretto del premio Tony Bob Martin.

Tuttavia, a 34 anni dalla sua scomparsa, il personaggio creato da Max Fleischer e Grim Natwick rimane ancora senza giustizia: chi ha davvero messo fine alla carriera di Betty Boop?

Nel tentativo di evitare l’intervento governativo, il quale esortava il cinema a una maggiore morigeratezza, minacciando boicottaggi da parte delle commissioni censorie locali, i dirigenti cinematografici arruolarono l’anziano presbiteriano Will Hays, incaricandolo di stabilire una serie di regole per il grande schermo.