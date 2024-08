Da Temptation Island alla casa del GF, ora è proprio ufficiale: già fatto anche il primo provino

Spunta l’indiscrezione che vedrebbe uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island già nella casa del Grande Fratello.

Ormai la prassi è ben consolidata: chi si distingue a Temptation Island ha alte possibilità di proseguire la propria avventura televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vedrebbero un ex fidanzato pronto a varcare l’ambita soglia dell’iconica porta rossa.

Il reality estivo più seguito di sempre sforna sempre delle chicche che il popolo del trash non può fare a meno di seguire e tra le coppie che di più hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori, ce n’è una di cui ancora non si smette di parlare.

La coppia scoppiata pronta per il Grande Fratello?

Lino Giuliano e Alessia Pascarella non sono di certo passati inosservati. La coppia è sbarcata in Sardegna per “risolvere” i loro problemi di coppia, ma si sono ritrovati a litigare aspramente davanti l’ultimo falò di confronto. Se Alessia è stata più concentrata sulla loro storia d’amore, Lino è sembrato più desideroso di libertà, lanciandosi in quella che è sembrata a tutti come una vacanza da single, non proprio da persona impegnata. Il 29enne napoletano, infatti, non solo ha lamentato il fatto di non essere “ammirato costantemente dalla sua fidanzata”, cosa che lo faceva soffrire, ma si è anche avvicinato ad una delle single, in maniera un po’ troppo coinvolgente.

Per di più ha ignorato le continue richieste di falò di confronto di Alessia, allarmata e dispiaciuta di ciò che vedeva nei video offerti da Filippo Bisciglia. Alla fine dovendo cedere, ha affrontato il confronto, che è stato molto acceso e in scoppiettante salsa napoletana, finendo con un’inevitabile separazione, con Alessia in lacrime consolata dalle amiche e lui che corre tra le braccia della single Maika, la quale finito il contratto con la produzione, lo avrebbe poi scaricato.

Insomma, una storia che avrebbe un seguito con risvolti molto interessanti all’interno della casa del Grande Fratello e i rumors già parlano di provini. Amedeo Venza ha condiviso un post che parla proprio di questo: “Lino avrebbe già sostenuto il primo colloquio per entrare al GF! E avrebbe raccontato altri retroscena della sua storia con Alessia! Quindi preparatevi perché entrerà lui, lei e l’altra!” Queste le parole dell’esperto di gossip che stanno facendo il giro del web.

Tuttavia i social sono stati anche il teatro di un fantomatico battibecco tra i due protagonisti. C’è chi dice infatti che si tratta di una farsa per alimentare le possibilità di entrare a far parte del reality di Alfonso Signorini. Altri invece li difendono asserendo che sia tutto vero. Quale sarà la verità? Al momento i fan devono aspettare..