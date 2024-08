Rudy Zerbi recluta nuove allieve prima di Amici: la “proposta” ad Alessandra Celentano

Rudy Zerbi è uno dei professori più stimati di Amici. Ma quali nuove aspiranti ballerine ha arruolato? Ecco cosa ne pensa Alessandra Celentano.

Rudy Zerbi ha concluso già da qualche mese l’ultima stagione di Amici vinta dalla talentosa Sarah Toscano. Incapace di stare a riposo troppo a lungo, in mancanza del talent show di Maria De Filippi il produttore discografico si è dedicato a una nuova avventura. Ecco come si è improvvisato talent scout di giovani ballerine. Ma cosa dice la severa insegnante Alessandra Celentano?

Dal 2009 Rudy Zerbi fa parte della squadra di insegnanti che guidano al successo tanti aspiranti giovani che sognano di affermarsi nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Prima di approdare su Mediaset ha lavorato per 16 anni per la Sony Music. Lì ha collaborato a diversi progetti di Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni e Alessandra Amoroso. In seguito al suo licenziamento ha preso parte a diverse trasmissioni come Quelli che il calcio, dove è stato ospite fisso, Italia’s Got Talent dove ha ricoperto il ruolo di giurato e Uomini e Donne Trono Over dove è stato opinionista e inviato.

Per quanto riguarda la vita privata solo da adulto ha scoperto di essere il figlio naturale di Davide Mengacci. Il vip ha quattro figli avuti con tre donne diverse. Il critico musicale ama tenere aggiornati i suoi fan tramite i social. Ed ecco cosa è emerso dal suo ultimo messaggio.

Rudy Zerbi talent scout nel mondo della danza, ecco come!

In questo periodo Rudy Zerbi tiene le redini dell’evento Riccione on stage che viene trasmesso su Radio Deejay dalle 10 alle 12 in diretta dall’Acquafan di Riccione.

Proprio in una di queste occasioni ha incontrato tre giovanissime e promettenti stelle della danza che un giorno potrebbero fare il provino per Amici. Il conduttore radiofonico ha voluto condividere con i suoi 2,2, milioni di follower uno scatto in cui presenta tre bambine in posa da ballo. “Future allieve della maestra! Perché il mondo di Aquafan… sa!” ha scritto nella didascalia della simpatica foto in cui ha taggato la maestra Alessandra Celentano.

È risaputo che il dj è una persona molto amichevole e da quando è uno dei volti del programma di Maria De Filippi ha coltivato amicizia, fiducia, scherzi e momenti più leggeri con tutti i suoi colleghi, tra cui spicca la prof. di danza nota per la sua severità. Adesso potrebbe essere diventato anche scopritore e promoter di ballerine, non male vero?