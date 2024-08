Federica Pellegrini e il racconto del passato: “La mia grande difficoltà…”, cosa accadde anni fa

Federica Pellegrini è una grandissima campionessa di nuoto che nella vita ha dovuto affrontare degli ostacoli.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice che ha partecipato a cinque Olimpiadi dando lustro al nostro Paese nella sua specialità. Nel 2021 è diventata Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ma quali avversità ha superato?

Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 suscitando molto stupore e un po’ di malinconia in tutti i suoi numerosissimi fan. Da quel momento si è dedicata alla sua vita privata, portando a compimento il sogno di diventare madre. Il 12 maggio di quest’anno è nata la piccola Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta a sua volta ex nuotatore e allenatore sportivo.

La coppia si era unita in matrimonio a Venezia nel 2022 con una fastosa cerimonia a cui hanno partecipato 160 persone. La vip però non ha smesso di seguire lo sport e di recente è stata avvistata come spettatrice alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme al marito e alla figlia. Ma cosa ha rivelato sul suo passato?

Federica Pellegrini svela cosa l’ha turbata e come l’ha affrontato

Federica Pellegrini è un’atleta che non ha più niente da dimostrare a nessuno. Per lei parlano tutti i prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel corso di una scintillante carriera.

Come si può immaginare non sono state però tutte rose e fiori, anche la Divina ha dovuto fronteggiare diversi problemi. Di questo ha parlato nel video podcast Questionedi.mindset. La sportiva ha dichiarato che quando gareggiava le sembrava che i giornalisti non vedessero l’ora di vederla perdere. Lei era consapevole che se in una certa gara avesse preso un argento sarebbe stato l’inizio della fine. Ora questa visione sul fallimento sta cercando di cambiare, sulle donne c’è sempre un po’ di difficoltà, ma si sta migliorando.

“Non ci dobbiamo buttare pensando al fallimento” – ha professato la plurimedagliata sottolineando che ogni atleta dà il 100%. “ Perché devo viverlo come un fallimento se so che in quell’anno ho fatto tutto il possibile per arrivare pronto? Se gli altri sono più forti di me cosa devo fare?”.

L’ex concorrente di Pechino Express, molto probabilmente, ha voluto fare riferimento alla vicenda della nuotatrice Barbara Pilato, classificatasi quarta nei 100 metri rana per un centesimo di scarto e apostrofata in malo modo dall’intervistatrice e dalla commentatrice Elisa Di Francisca. Davanti al risultato la 19enne aveva affermato di essere felice e soddisfatta suscitando stupore, incredulità e poi parole velenose e inappropriate che hanno poi fatto scoppiare una polemica.