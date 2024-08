L’ex dama di Uomini e Donne tira fuori il passato solo ora: lo ha vissuto quando era molto piccola

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di rivelare un dettaglio sulla sua vita soltanto adesso, un evento vissuto quando era molto piccola.

Uomini e Donne regala sempre storie emozionanti: ogni anno tronisti e corteggiatori tornano nello studio del dating show di Maria De Filippi in cerca del vero amore; c’è chi torna a casa a mani vuote, chi invece riesce a trovare il compagno o la compagna per la vita. Tante coppie, ancora oggi stabili, sono uscite proprio dal reality di Mediaset e alcune fanno ancora notizia. Tra i tanti protagonisti che hanno fatto sognare gli italiani ce n’è una che di recente ha deciso di rivelare sui suoi canali social un’informazione fino ad ora rimasta segreta.

La protagonista di questa vicenda, abbiamo già capito, è una donna, per la precisione un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne; l’abbiamo vista da poco nel programma come corteggiatrice del tronista Brando Ephrikian. Il percorso del giovane è stato abbastanza travagliato ma alla fine il cerchio delle corteggiatrici si è ristretto, lasciando soltanto due giovani pretendenti: Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. Proprio quest’ultima è stata la scelta di Brando e insieme stanno vivendo dei mesi davvero bellissimi.

Raffaella Scuotto e la confessione social: l’ex di Uomini e Donne rivela la verità sulla famiglia

L’ex volto di U&D non perde occasione per raccontare la sua storia d’amore sui social con post e foto, ma di recente ha deciso di toccare un tasto molto più serio e dolente che ha scioccato i suoi follower. Raffaella è sempre stata una ragazza semplice e riservata: ha 25 ed è una napoletana d.o.c; sappiamo che vive a Quarto, in provincia di Napoli, insieme alla sua famiglia e conosciamo anche la sua carriera e sappiamo che il suo vero sogno è lavorare con i bambini, aprire una nursery o creare un brand d’abbigliamento dedicato ai più piccoli. Queste erano le uniche informazioni in nostro possesso, almeno fino ad ora.

Nelle ultime ore la 25enne ha trascorso del tempo su Instagram e ha aperto il box delle domande con il titolo ‘Parliamo un po”, dando a tutti la possibilità di farle qualche domanda. A questo punto un utente le ha chiesto: “Come mai riguardo il tuo papà ne parli come un ricordo?”.

Effettivamente sappiamo che Raffaella vive soltanto con i fratelli e la madre. Al che ha svelato la verità sulla sua famiglia: “Essendosi separati i miei, non abbiamo più la possibilità di stare tutti insieme”. La separazione dei genitori non è però stata un’esperienza traumatica per la ragazza, che ha specificato: “Ma sono serena e lo siamo tutti, sono dei bei ricordi. Ho sempre pensato che sia importante avere due genitori felici anziché due genitori uniti ma infelici”.