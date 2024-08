Altro rifiuto per il GF, Signorini fatica a chiudere il cast: “Ha detto no a 1000euro al giorno”

Signorini ha dovuto incassare un altro no per il GF e questa volta da parte di un personaggio famoso che ha rifiutato 1000 euro al giorno.

C’è molta attesa di scoprire i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Peccato, però, che stando ad alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini stia faticando a chiudere il cast. Infatti, sono diversi i personaggi vip che stanno rifiutando la sua proposta a partecipare al reality. I motivi non sono noti, certo è che alcuni di loro stanno dicendo no a profumate offerte economiche.

L’ultimo no di cui si è avuta notizia è stato quella del principe Emanuele Filiberto di Savoia che, stando a Roberto Dandolo, “ha rifiutato un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani”. Ora è arrivato un altro rifiuto da parte di un personaggio molto amato dal pubblico, che ha rinunciato a ben 1000 euro al giorno. Ecco chi è.

Il vip che ha rinunciato a 1000 euro al giorno per partecipare al GF

Non è ancora delineato completamente il cast della prossima edizione del GF. Questo perché Alfonso Signorini sta purtroppo collezionando molti no da parte di diversi personaggi famosi che non vogliono prendere parte al reality show.

Gli ultimi no per il padrone di casa sono stati quelli dell’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella, di Ron Moss, attore che ha interpretato per moltissimi anni Ridge in Beautiful, e del principe Emanuele Filiberto di Savoia che, invece che il ruolo di concorrente, avrebbe voluto quello di opinionista.

Ora, stando ad un’indiscrezione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, a dire no al GF è stato un altro personaggio molto amato dal pubblico. Si tratta infatti di un comico e cabarettista che per anni ha fatto parte della famiglia di Zelig e nel 2017 anche di Colorado, vale a dire Paolo Migone.

Secondo un messaggio ricevuto dalla Marzano su Instagram: “Paolo Migone 1000 euro al giorno ha rifiutato. Se pubblichi anonimo”. Dunque la fonte di questa notizia non è certa ma, se così dovesse essere, allora il comico ha rinunciato ad un’offerta economica molto allettante pur di non partecipare al GF. Ora Alfonso Signorini dovrà rimboccarsi le maniche per cercare un suo sostituto.